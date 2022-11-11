芝城華婦方碧蓮遭謀殺 喪葬費無著待援助

40歲的方碧蓮上月遭男友殺害。(家人提供)

不幸遭男友殺害的華裔孕婦方碧蓮，身後遺下兩名子女以及退休 年邁父母，家庭經濟也因此遭受重大打擊，受害者親友因此發起gofundme募款，希望幫助方碧蓮一家安葬死者並度過難關。

根據眾籌網站指出，方的父母分別是70歲、72歲，目前靠著每個月幾百元的社安金過活，老夫妻過去20年一直在華埠 餐館打工，所賺得錢除了維持一家生活，還支付了子女的教育費用，兩人在新冠疫情前退休。

方碧蓮前段婚姻的兩個孩子分別為14歲、11歲，仍在讀書，沒有謀生能力，方家兩孩子頓時失去母親與經濟來源，面對大筆的安葬費用與生活費用可說束手無策。

這起兇殺案引起華社廣大關注，涉嫌殺害懷孕女友方碧蓮的餐館東主沈亞爾(Yaer Shen，音譯)，日前已由法官裁定不准保釋，根據法院文件顯示，沈亞爾與方碧蓮10月9日在車上因為錢而吵架，期間沈亞爾勒住方碧蓮脖子，之後雖一度鬆手，但沈亞爾因為擔心女方報警，又再次勒住方的脖子，直到她失去知覺。

檢察官 在嫌犯過堂時表示，死者當時已經懷孕8個多月，腹中胎兒為沈亞爾的孩子，46歲的沈亞爾被指控一級謀殺罪、故意殺害未出生胎兒罪以及和隱瞞殺人死亡事件罪。

檢察官說，沈亞爾被捕時，坦承殺害了女友方碧蓮。如罪成將判處無期徒刑。

方碧蓮喪葬費捐款網址：https://reurl.cc/OEpdqy