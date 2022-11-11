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伊州國會議員賈西亞 宣布參選芝加哥市長

特派員黃惠玲／芝加哥報導
賈西亞政治經歷豐富。(特派員黃惠玲／攝影)
賈西亞政治經歷豐富。(特派員黃惠玲／攝影)

伊利諾州第四區國會眾議員的賈西亞(Jesus "Chuy" Garcia)10日宣布參選芝加哥市長，甫高票連任國會議員的他表示，將以團結芝城為最大執政目標，他並稱今日芝加哥政壇，沒有人比他參與打擊腐敗、種族主意與性別歧視的歷史更長。他的加入，無疑讓已超過10位參選人的市長選舉競爭更加激烈。

這是現年66歲的賈西亞第二度參加芝市長選舉，早在2015年，賈西亞曾挑戰爭取連任的芝市長伊曼紐，當時他與伊曼紐在首輪投票票數均未過半，因此舉行第二輪投票，雖然最終敗選，但也奠定了他的民意基礎。

賈西亞(左二)政治經歷豐富。(特派員黃惠玲／攝影)
賈西亞(左二)政治經歷豐富。(特派員黃惠玲／攝影)

賈西亞在1986年當選芝加哥市議會區長，1992年成為伊州第一位墨裔州參議員，2010年成功轉戰庫克郡委員會委員，2018年他出馬角逐國會眾議員，順利取代退休的谷提耶瑞茲(Luis Gutiérrez)進入國會。

正因為賈西亞歷練完整且有不少支持者，近日一份民調顯示，他的參選將有很高勝選機率。

四年前，賈西亞公開支持過當時的市長候選人萊特福特，協助她以大幅領先的票數擊敗強勁對手普瑞科溫可(Toni Preckwinkle)拿下市長職位。市長參選人之一的威爾森(Willie Wilson)曾指稱「該支持是一項巨大錯誤」。

賈西亞對此表示，「我給了萊特福特一個機會，以兌現其做出改革的承諾，但她沒有做到」，他舉例，萊特福特沒有依約定將關掉的心理健康中心重開，也沒有提高高檔房產出售的轉移稅來創造經費來源，以減少無家可歸人數，緩解芝城的可負擔住房危機。

賈西亞更提到，萊特福特最大的問題在於「好鬥且無法與人相處」，他說，種種跡象顯示，芝加哥需要一個新的領導人。

賈西亞(左二)十分受到西語裔選民歡迎。(特派員黃惠玲／攝影)
賈西亞(左二)十分受到西語裔選民歡迎。(特派員黃惠玲／攝影)

在治安問題方面，賈西亞明確表示，如果當選將開除現任的警察局長布朗，重新任用一位警局內部的人士，重振低落的警察士氣，並制訂暴力犯罪的策略，而不再仰賴讓警察過度加班，他也將著手改善警察大規模外流的問題，他說，「人們害怕上學，不敢上班，懼怕到附近散步，這些都必須改變」。

與賈西亞為多年好友的伊州華裔州眾議員馬靜儀，10日也出席了賈西亞在海軍碼頭的競選宣布會，她表示，芝加哥需要一位具有整合力與同理心的強勢領導人，而賈西亞就是最好的人選。

馬靜儀說，她曾在2015年幫賈西亞助選，2016年她則在賈西亞的協助下，當選伊州第一個華裔州眾議員，她呼籲移民社區力挺賈西亞，因為「他有能力將每個人團結一起，且建立堅強聯盟」，馬靜儀說，這對移民、老人家以及英語能力有限的族群尤其重要。

賈西 芝加哥 警察

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