第15季亞洲影展閉幕 余香凝獲璀璨之星

出席亞洲躍動電影節閉幕酒會的香港電影人才包括了（由左至右）港片「喜歡你是你」的導演楊潮凱(由左至右)、演員余香凝，以及「緣路山旯旮」的導演黃浩然和監製鄺珮詩，出席亞洲躍動影展閉幕式。(香港駐紐約經貿辦提供)

第15季亞洲躍動電影 展(Asian Pop Up Cinema)日前圓滿落幕，香港 新一代女星余香凝(Jennifer Yu)並在閉幕式中獲頒「璀璨之星」殊榮。

主要籌畫這季影展 的王曉菲表示，影展從9月10日一直進行到11月6日，期間陸續播放了來自中國、日本、南韓、台灣和香港的電影，希望透過電影展現出亞洲地區的文化、傳統與藝術。

影展最後一天，除播放兩部港片「心裡美」與「七人樂隊」外，並舉行了簡單隆重的閉幕式與頒獎典禮。獲得「璀璨之星」的余香凝，專程從香港飛抵芝城授獎，她不僅是兩部閉幕片的女主角，也是影展中「緣路山旮旯」電影的要角。

其他出席亞洲躍動電影展閉幕活動的香港電影人才，還有「緣路山旮旯」的導演黃浩然和監製鄺珮詩，以及「喜歡妳是妳」的導演楊潮凱。

另一部港片「源生罪」演員陳紫萱、導演岑嘉彥、編劇岑尚哲和監製黃永峯，上月底也到芝加哥出席該影展作世界首映。 這部電影演員陣容包括任達華、吳卓羲、張建聲、陳紫萱、曾江等。 主要講述四兄弟姊妹在媽媽死去十五年後回到香港與三位哥重聚，但是卻因當年媽媽的死經常發噩夢，在任達華飾演的兄長帶領下，當年的事件逐漸曝光。該片飾演妹的女主角陳紫萱，在訪芝期間也獲頒「璀璨之星」大獎。

香港駐紐約經濟貿易辦事處處長聶繼恩表示，今季亞洲躍動電影節放映的八部香港作品，充分展現了香港不同世代電影人才的多元及創意。聶繼恩對於多位電影人才由香港遠赴芝加哥親身支持電影節感到開心。

聶繼恩表示，十分感謝亞洲躍動電影展及影迷，他們的熱情為香港的電影業注入力量和創意，讓他們的創作之路走得更遠。亞洲躍動電影展的香港電影系列由香港駐紐約經貿辦支持舉辦，亦是香港特別行政區成立25周年的慶祝活動之一。

有關今季香港電影的放映名單，請瀏覽香港駐紐約經貿辦網站：https://reurl.cc/91ODVY。