芝城投票踴躍 逾4成選民完成投票 高過上屆

芝加哥選委會表示，8日期中選舉選民投票比上屆踴躍。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥 選舉委員會表示，截至8日晚間7時為止，芝市約有41％選民投下總計大概63萬6000張選票，許多選民表示，犯罪率、居住安全與工作等現況問題，是促使他們參與這屆期中選舉的主要原因。

華埠 興氏小學投票 所也有至少200位選民前往投票，根據選務人員估計，投票人數比上屆選舉多，但不清楚是否因為包括樂宜居、芝英大廈等老人公寓這次均取消設置投票所，所以導致選民回流到興氏小學。

芝選委會發言人貝維爾(Max Bever)說，8日下午3時左右，芝市投票率就已超過三成，選民投票意願的確高過上屆選舉。他也提到，部分投票所曾出現一些問題，例如實體選票忘記給選民第二張，他說，但後來都已經更正，不過，仍有少數選民忘了把第二張選票交給選務人員，貝維爾說，選委會將對此情況提出解決方案，避免未來選舉中再次出現。

華埠更好團結聯盟8日也出動多名員工、義工到華埠地區投票所為有需要的選民提供協助，一名義工表示，一位年高86歲的華裔耆老到興氏小學投票所，因該票所用罄中文實體選票，導致老人無法投票，幸經義工協助，最終才完成投票。

芝城西郊杜佩琪郡(DuPage County)的投票率更高，到8日下午4時止，已有46％選民完成投票，這種踴躍投票的情況，一般來說要在總統大選時才可能出現。湖郡投票率也表現不差。

芝加哥NBC第五新聞頻道報導，伊利諾州到8日傍晚5時左右，投票率達37.1%。