伊州勞工權利修正案 得票接近過關門檻

伊州公投如確定通過工人權利的第一修正案，未來全州各行業勞工都可加入或成立公會。(SEIU臉書)

在公投 項目方面，有關工人權利的第一修正案(Illinois Constitution Amendment：Worker's Rights)到9日下午4時為止，在88％投票所的票數中，拿到超過200萬票，等於獲得58％的票數支持，反對該公投者約有140萬多人，根據規定，如一方獲得圈選該項目票數的60％及以上，該公投案就等同通過。

有鑑於此，伊州 工會代表9日一早就聲稱取得勝利，新的修正案將保障伊州員工加入工會和集體談判的權利，且不允許透過立法通過來阻止工作權。

該法案一旦確定通過，將可防止伊州通過法律或地方條例，來「干涉、否定或削弱雇員對其工資、工時、其他就業條款與條件，還有工作場合安全等進行組織與集體談判的權利」，這項修正案將確保全州勞工 有集體談判的自由，等於勞工聲音將更有影響力。

從2013年到2017年間，全美每年有19到22個州提出「工作權利」的法律，包括印第安納州、密西根州、威斯康辛州等，目前27州都已經通過類似保護工人權利的法案，支持者稱，數據顯示，該反按將使工人與伊州經濟表現更出色。

不過，伊州商會(Chamber of Commerce)、伊州製造業協會(Illinois Manufacturer's Association)以及伊州共和黨等，都反對該修正案，商會主席麥斯奇(Todd Maisch)對於該法案一旦通過感到憂心，這些組織表示，屆時將把更多的政治權力加諸在工會領導層，最終並不會像法案承諾的一樣，確實讓勞工獲得收入與工作保障。

伊州智庫政策學會(Illinois Policy Institute)表示，通過賦予工會更多權力，將導致州民支付更高的房地產稅，因為修正案可能在集體談判中，向工會提供額外的好處，而這些支出很有可能必須由納稅人買單。

另一項針對庫克郡居民的公投的「提高徵稅保護森林」(Cook County Forest Preserve District-Tax Rate，壓倒性得到68%支持，該提案要求庫克郡屋主增付0.025% 的州稅(將上限提高到 0.076%)，藉此替該郡的森林保護區提供額外4000萬元經費，這筆資金將用於美化環境、設施維護和復育土地以及協助支付養老金。