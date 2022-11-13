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AllCare 牙齒矯正中心　萬聖節與社區同樂

本報芝加哥訊
AllCare牙齒矯正中心Dr. Budi Kusnoto萬聖節與社區兒童及青少年同樂。
AllCare牙齒矯正中心Dr. Budi Kusnoto萬聖節與社區兒童及青少年同樂。

位於842 W 31st Street 的 AllCare 牙齒矯正中心每年的萬聖節都會設置有節日氣氛的裝飾，迎接來自社區的兒童及青少年，與社區同樂。Dr. Budi Kusnoto提醒小朋友們吃完糖果以后要徹底將牙齒刷干淨，并且使用牙線清理殘留在牙齦周圍的食物。

該中心致力於幫助每一位接受牙齒矯正治療的患者獲得最滿意的效果。中心擁有(Dr. Budi Kusnoto, Dr. Maria Therese Galang, Dr. Phimon Atsawasuwan)等幾位醫生均為伊利諾州大學牙科學院教授以及美國牙齒矯正專業委員會最高榮譽認證的牙齒矯正專科醫生，具有豐富的臨床經驗和精湛的專業技術，并配備最先進的牙醫設備丶數碼成像設備和消毒設備等，共同為你創造健康丶美麗丶自信和持久的笑容。

成立於2005年的 AllCare 牙齒矯正中心，秉承服務大眾的宗旨，為患者提供高質素的專業牙齒矯正服務。AllCare團隊的牙醫助理以及客戶服務人員也受專業培訓，服務親切友善，精通國語丶粵語丶英文和西班牙文。我們將通過優雅舒適的環境丶專業優質的服務丶先進的醫療技術，令每一位接受牙齒矯正治療的患者感到滿意。AllCare接受多種保險，接受政府醫療保險/醫療卡。并為符合條件的客戶提供免利息分期付款計划，靈活方便。提供預約免費牙齒矯正檢查。診所位於842 W 31st Street，交通便利，免費停車。歡迎撥打咨詢熱線：312.804.8304。

醫療保險 萬聖節 伊利諾州

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