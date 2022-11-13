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芝加哥天河城「NOODLE CREATIONS」 風味獨特 經濟實惠 今天就來試試吧

本報芝加哥訊
芝加哥天河城「NOODLE CREATIONS」 風味獨特，經濟實惠，今天就來試試吧！
芝加哥天河城「NOODLE CREATIONS」 風味獨特，經濟實惠，今天就來試試吧！

地址位于芝加哥中國城 2312 S. Archer Ave., 天河城一樓的「NOODLE CREATIONS」麵館出品的麵食品種繁多，風味獨特，經濟實惠，還特別推出網上訂餐優惠計劃，凡首次在網上訂餐可享受10% OFF，消費滿 $100立減 $5，今天就來試試吧，你不會失望的！

「NOODLE CREATIONS」麵館美食包括：頭枱開胃小菜（毛豆、素春卷、炸蝦卷、炸豬肉/雞肉餃子、炸魚豆腐、炸雞翅、日式炸雞、泡菜薯條、素菜天富羅、蝦天富羅和天富羅拼盤），還有多款湯麵（叉燒云呑麵、牛腩麵、火車頭、越式牛丸米粉、越式雞絲米粉、日式炸雞/叉燒/素菜拉麵、咖喱雞絲麵、海鮮咖喱麵、韓式海鮮豆腐麵、天富羅烏冬麵、超級無敵辣拉麵）以及各式炒麵（日式雞肉/牛肉/海鮮炒麵、幹炒牛河、海鮮炒米粉、牛肉/海鮮/素菜煎麵等，喜歡吃飯的朋友也有鹵肉飯、炸雞排飯、椒鹽豬排飯、椒鹽玉子豆腐飯、牛仔骨飯和海鮮芥蘭飯等，還有藥膳走地雞和藥膳牛尾等美食。

歡迎大家光臨物美價廉的「NOODLE CREATIONS」麵館！品嚐令人垂涎的菜餚和特色菜，提供優質原料和優質服務。該店營業時間為一周六天：上午11am-10pm（逢週二休息），訂餐電話：312-265-0201，詳細菜單請瀏覽：Noodlecreationstogo.com。

美食 餃子 芝加哥

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