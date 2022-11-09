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阿靈頓高地董事會 同意售馬場給芝熊隊

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝加哥熊隊計畫購入阿靈頓馬場改建為新球場。(阿靈頓馬場官方臉書)
芝加哥熊隊計畫購入阿靈頓馬場改建為新球場。(阿靈頓馬場官方臉書)

芝加哥美式足球熊隊(Chicago Bears)主球場遷往芝城郊區阿靈頓高地馬場(Arlington Race Track)的計畫又往前邁進一步，阿靈頓高地村董事會(Arlington Heights Village Board)7日表決通過熊隊在該地的「預先開發計畫」(pre-development plan)，同意出售土地並確定有關地目重畫、稅收等議題的解決方式。

該計畫為阿村與熊隊間一項不具約束力的「框架協議」(framework agreement)，主要界定如何為擬議項目解決地目重畫與徵稅等問題。

熊隊是在上個月向該村議會提交了包括相關購置預定地房地產的預先開發計畫，該方案包括興建住宅與零售點，還有推出酒吧、餐館等規畫，一些村董事擔心該項目會影響該市中心的類似商業的競爭與發展。董事之一的Jim Tinaglia說，「我不覺得市區的商家可以克服這些競爭，因為很有難度」。

市區商家Tim Grodek說，雖然不覺得熊隊搬到該市是一個極佳的掘金機會，但至少希望會帶來一些人潮與機會。

根據規畫，熊隊預計在今年年底或明年年初，完成對阿靈頓高地公園地產的收購。不過，該村村長海因斯(Tom Hayes)曾表示，熊隊最終也有可能不會搬到郊區，「村委會員當然有可能拒絕熊隊的提議」。

熊隊是在去年9月提出一項草案，計畫以約兩億元購入前阿靈頓高地賽馬場。從那時起，人們一直在猜測公共資金可能被用於建造新體育場，以及該項目將對交通和當地學區產生的影響，不過，該村董事會已經於上月初，否決了當地民眾發起的「禁止使用公共基金」的請願。

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