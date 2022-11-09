我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民主黨再搶下關鍵一席 費特曼擊敗奧茲當選賓州參議員

紐約「紅潮」未現 霍楚當選州長 民主黨大獲全勝

芝城歐海爾機場停車場開工 交通將更塞

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝歐海爾機場五航站旁興建全新停車場，預計2024年完工。( 芝航管局提供)
芝歐海爾機場五航站旁興建全新停車場，預計2024年完工。( 芝航管局提供)

芝加哥航空管理局(Chicago Dept. of Aviation)警告，由於歐海爾機場國際航站旁的全新六層高停車場8日起加緊施工，機場附近預料將出現交通擁堵與延誤，希望進出機場旅客能預留額外時間，以免耽誤既定行程。

航管局表示，國際航站樓(第五航廈)旁邊的停車場D車位有限，此外，連接停車場D到五航廈的人行天橋8日將關閉，現場會架設一條臨時行人通道因應，如果車子想停在停車場D者，務必預留額外時間，或考慮選擇其他方式停車或抵達機場，例如將車子停在停車場F，然後轉搭機場輕軌(Airport Transit System)到第五航廈。

駕駛也可使用「Kiss "n" Fly」的送機區讓旅客下車，如果接機的話，則可運用「手機等待區」，等旅客下機後再開往航廈接機。

航管局建議大家盡量避免開車前往歐海爾機場，可多多利用藍線捷運從市區抵達機場，或搭乘網約車、計程車抵達或離開機場，以減少道路壅堵程度。

航管局也提到，配合施工，機場交通道路現行模式可能會改變，然而年底多個假期將至，機場人潮勢將增加的情況下，預計會造成更嚴重的交通堵塞與延誤，因此建議旅客務必留出更多時間前往機場。

航管局沒有說明為何要在年底航空交通繁忙期間加緊施工，但表示，該停車場完工後，可提供比現在停車場D多出兩倍的停車位。

其他五號航站的工程，還包括新的車道標記、擴大路邊區域(curbside area)、增加電動車充電站等，這些都是該航站10億元現代化工程的一部份，新的停車場預計2024年完工。

機場 電動車 手機

上一則

伊州民主黨守住第6及14區國會眾議員 普立茲克連任州長

下一則

侯毅聰 MTNA阿拉巴馬州音樂比賽7次奪冠

延伸閱讀

選前最後周末固票 拜登、賀錦麗相繼訪芝

選前最後周末固票 拜登、賀錦麗相繼訪芝
感恩節搭機 如何避免班機延誤惡夢重演

感恩節搭機 如何避免班機延誤惡夢重演
安大略機場新服務ONT+ 不搭機也可進候機大廳

安大略機場新服務ONT+ 不搭機也可進候機大廳
封控放鬆 中國部分城市乘火車飛機免核酸

封控放鬆 中國部分城市乘火車飛機免核酸
芝城重返70度 暖秋可望持續到11月10日

芝城重返70度 暖秋可望持續到11月10日
萬聖夜2州爆槍擊案1死20傷 芝城守夜活動遭掃射

萬聖夜2州爆槍擊案1死20傷 芝城守夜活動遭掃射

熱門新聞

46歲的沈亞爾(左)涉嫌殺害懷孕即將臨盆的女友方碧蓮(右)。(芝警局提供)

芝加哥失蹤懷孕華婦 遭華人男友勒死 屍體藏水處理廠

2022-11-03 20:45
竊賊闖進鞋店庫房，掃貨掃到一半卻發現裡頭都只有一隻鞋。（KDFW電視台）

這老闆太厲害 德州鞋店令竊賊拿到名牌品也得乖乖放下

2022-11-01 21:25
46歲的餐館東主沈亞爾涉嫌殺害懷孕女友。(芝警局提供)

金錢糾紛釀1屍2命 餐館華男東主勒死懷孕8個月女友

2022-11-04 12:44
伊大警局提醒學生務必留意詐騙。示意圖。(Photo by Lindsey LaMont on Unsplash)

伊大1中國生遭詐鉅額31萬 警呼籲勿再上當

2022-11-03 10:16
芝大至少收到七宗舉報，稱參加聚會時所喝飲料遭下藥，且有學生因此被性侵。(pixabay)

芝大7學生飲料遭下藥 至少1人被性侵

2022-11-04 11:52
金錢網站的全美宜居地2022年度排行榜出爐，新澤西州的澤西市、李堡及莫里斯頓三城市入榜。圖為座落於哈德遜河畔的李堡歷史公園，可眺望與紐約市連接的華盛頓大橋。 (Getty Images )

全美最宜居地 新州3城入榜 澤西市排第10

2022-11-04 02:15

超人氣

更多 >
20.4億勁球頭獎得主出爐 加州誕生幸運兒

20.4億勁球頭獎得主出爐 加州誕生幸運兒
不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨193席 民主黨166席

不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨193席 民主黨166席
好市多11月上架新品 這10款值得多看一眼

好市多11月上架新品 這10款值得多看一眼
不斷更新／州長最新開票情況 共和黨24席 民主黨19席

不斷更新／州長最新開票情況 共和黨24席 民主黨19席
不斷更新／參院最新開票情況 共和黨47席 民主黨46席

不斷更新／參院最新開票情況 共和黨47席 民主黨46席