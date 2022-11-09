芝城歐海爾機場停車場開工 交通將更塞

芝歐海爾機場五航站旁興建全新停車場，預計2024年完工。( 芝航管局提供)

芝加哥航空管理局(Chicago Dept. of Aviation)警告，由於歐海爾機場 國際航站旁的全新六層高停車場8日起加緊施工，機場附近預料將出現交通擁堵與延誤，希望進出機場旅客能預留額外時間，以免耽誤既定行程。

航管局表示，國際航站樓(第五航廈)旁邊的停車場D車位有限，此外，連接停車場D到五航廈的人行天橋8日將關閉，現場會架設一條臨時行人通道因應，如果車子想停在停車場D者，務必預留額外時間，或考慮選擇其他方式停車或抵達機場，例如將車子停在停車場F，然後轉搭機場輕軌(Airport Transit System)到第五航廈。

駕駛也可使用「Kiss "n" Fly」的送機區讓旅客下車，如果接機的話，則可運用「手機 等待區」，等旅客下機後再開往航廈接機。

航管局建議大家盡量避免開車前往歐海爾機場，可多多利用藍線捷運從市區抵達機場，或搭乘網約車、計程車抵達或離開機場，以減少道路壅堵程度。

航管局也提到，配合施工，機場交通道路現行模式可能會改變，然而年底多個假期將至，機場人潮勢將增加的情況下，預計會造成更嚴重的交通堵塞與延誤，因此建議旅客務必留出更多時間前往機場。

航管局沒有說明為何要在年底航空交通繁忙期間加緊施工，但表示，該停車場完工後，可提供比現在停車場D多出兩倍的停車位。

其他五號航站的工程，還包括新的車道標記、擴大路邊區域(curbside area)、增加電動車 充電站等，這些都是該航站10億元現代化工程的一部份，新的停車場預計2024年完工。