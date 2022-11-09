我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民主黨再搶下關鍵一席 費特曼擊敗奧茲當選賓州參議員

紐約「紅潮」未現 霍楚當選州長 民主黨大獲全勝

明年164億預算案 芝加哥市議會表決通過

特派員黃惠玲／芝加哥報導
由市長萊特福特主導的2023年預算案，7日通過芝市議會表決。(芝市長辦公室)
由市長萊特福特主導的2023年預算案，7日通過芝市議會表決。(芝市長辦公室)

芝加哥市議會7日以32：18票通過該市2023年164億的預算案，市長萊特福特隨後表示，對於預算計畫獲得大多數區長支持感到欣慰；不過，市府對於運用因應暴力防範基金及聯邦社會項目經費的做法不當，且未重視警力流失問題等，引起多名區長不滿。

萊特福特在議會投票結束後表示，她原先預估大概可以拿到26張支持票，但結果確有38名區長投票通過，讓她非常驚喜。

在表決後發表不同意見的第一區區長史帕塔(Daniel La Spata)指責稱，萊特福特去年的預算中，只花了聯邦撥款中的一小部分用在社會項目；不再競選連任的北華埠48區區長歐斯特曼(Harry Osterman)也不滿表示，市府2022年的預算中，明明撥出8500萬的暴力預防資金，但結果僅花掉500萬，「這些錢沒有好好利用，是不可原諒的做法」，尤其芝城暴力事件頻發，「我們沒有時間繼續等待問題獲得解決」。

支持市長預算案的第36區區長維勒加斯(Gilbert Villegas)說，雖然他投下贊成票，但「渴望有一天預算案交由更獨立的議會提出自己的版本，然後再跟市長談判協調出最終方案」。

今年市議會有三名區長都將投入明年市長選戰，包括第四區區長金恩(Sophia King)、第六區區長索爾(Roderick Sawyer)、15區區長羅沛茲(Ray Lopez)，這三人都對該預算案投下反對票。

可能很快會宣布參選市長的第44區區長唐尼(Tom Tunny)也直接表明不支持新預算案，因為他所在的44區，警察人數這兩三年來，已經從415人減少到285人，「我區內的居民都感到不安全，人們晚上都不敢出門，我們究竟生活在什麼樣的城市？我非常擔心我們城市的發展方向」，他說，人民安全必須獲得保證。

儘管外界聲稱反對萊特福特者主要都是因為政治考量，但此說法讓許多區長無法認同，對預算案投反對票的第二區區長霍普金恩斯(Brian Hopkins)、42區區長瑞利(Brendan Reilly)、19區區長歐夏爾(matt O'Shea)等表示，萊特福特的新年度預算，在雇用新警員以及阻止現任警察外流方面做得不夠好，根據統計，芝警局今年到9月30日止已經有949人退休。

轄區在芝市區的瑞利抱怨，該區目前的警員人數比2019年少了400個。

預算 警察 投票

上一則

新州中美商會年度餐會 頒9大領域傑出人士獎

下一則

期中選舉登場 北卡劉廣亞得票率大幅領先

延伸閱讀

選前衝刺 伊州長候選人貝利訪芝華埠

選前衝刺 伊州長候選人貝利訪芝華埠
芝加哥12區區長辭職 公開徵選替補區長

芝加哥12區區長辭職 公開徵選替補區長
伊國會議員賈西亞如參選芝市長 勝選率高

伊國會議員賈西亞如參選芝市長 勝選率高
萬聖夜2州爆槍擊案1死20傷 芝城守夜活動遭掃射

萬聖夜2州爆槍擊案1死20傷 芝城守夜活動遭掃射
芝加哥圖書館推出「書籍保護區」 開放禁書借閱

芝加哥圖書館推出「書籍保護區」 開放禁書借閱
芝公共交通附近住宅停車設限 盼緩解塞車亂象

芝公共交通附近住宅停車設限 盼緩解塞車亂象

熱門新聞

46歲的沈亞爾(左)涉嫌殺害懷孕即將臨盆的女友方碧蓮(右)。(芝警局提供)

芝加哥失蹤懷孕華婦 遭華人男友勒死 屍體藏水處理廠

2022-11-03 20:45
竊賊闖進鞋店庫房，掃貨掃到一半卻發現裡頭都只有一隻鞋。（KDFW電視台）

這老闆太厲害 德州鞋店令竊賊拿到名牌品也得乖乖放下

2022-11-01 21:25
46歲的餐館東主沈亞爾涉嫌殺害懷孕女友。(芝警局提供)

金錢糾紛釀1屍2命 餐館華男東主勒死懷孕8個月女友

2022-11-04 12:44
伊大警局提醒學生務必留意詐騙。示意圖。(Photo by Lindsey LaMont on Unsplash)

伊大1中國生遭詐鉅額31萬 警呼籲勿再上當

2022-11-03 10:16
芝大至少收到七宗舉報，稱參加聚會時所喝飲料遭下藥，且有學生因此被性侵。(pixabay)

芝大7學生飲料遭下藥 至少1人被性侵

2022-11-04 11:52
金錢網站的全美宜居地2022年度排行榜出爐，新澤西州的澤西市、李堡及莫里斯頓三城市入榜。圖為座落於哈德遜河畔的李堡歷史公園，可眺望與紐約市連接的華盛頓大橋。 (Getty Images )

全美最宜居地 新州3城入榜 澤西市排第10

2022-11-04 02:15

超人氣

更多 >
20.4億勁球頭獎得主出爐 加州誕生幸運兒

20.4億勁球頭獎得主出爐 加州誕生幸運兒
不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨193席 民主黨166席

不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨193席 民主黨166席
好市多11月上架新品 這10款值得多看一眼

好市多11月上架新品 這10款值得多看一眼
不斷更新／州長最新開票情況 共和黨24席 民主黨19席

不斷更新／州長最新開票情況 共和黨24席 民主黨19席
不斷更新／參院最新開票情況 共和黨47席 民主黨46席

不斷更新／參院最新開票情況 共和黨47席 民主黨46席