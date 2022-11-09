明年164億預算案 芝加哥市議會表決通過

由市長萊特福特主導的2023年預算案，7日通過芝市議會表決。(芝市長辦公室)

芝加哥市議會7日以32：18票通過該市2023年164億的預算 案，市長萊特福特隨後表示，對於預算計畫獲得大多數區長支持感到欣慰；不過，市府對於運用因應暴力防範基金及聯邦社會項目經費的做法不當，且未重視警力流失問題等，引起多名區長不滿。

萊特福特在議會投票 結束後表示，她原先預估大概可以拿到26張支持票，但結果確有38名區長投票通過，讓她非常驚喜。

在表決後發表不同意見的第一區區長史帕塔(Daniel La Spata)指責稱，萊特福特去年的預算中，只花了聯邦撥款中的一小部分用在社會項目；不再競選連任的北華埠48區區長歐斯特曼(Harry Osterman)也不滿表示，市府2022年的預算中，明明撥出8500萬的暴力預防資金，但結果僅花掉500萬，「這些錢沒有好好利用，是不可原諒的做法」，尤其芝城暴力事件頻發，「我們沒有時間繼續等待問題獲得解決」。

支持市長預算案的第36區區長維勒加斯(Gilbert Villegas)說，雖然他投下贊成票，但「渴望有一天預算案交由更獨立的議會提出自己的版本，然後再跟市長談判協調出最終方案」。

今年市議會有三名區長都將投入明年市長選戰，包括第四區區長金恩(Sophia King)、第六區區長索爾(Roderick Sawyer)、15區區長羅沛茲(Ray Lopez)，這三人都對該預算案投下反對票。

可能很快會宣布參選市長的第44區區長唐尼(Tom Tunny)也直接表明不支持新預算案，因為他所在的44區，警察 人數這兩三年來，已經從415人減少到285人，「我區內的居民都感到不安全，人們晚上都不敢出門，我們究竟生活在什麼樣的城市？我非常擔心我們城市的發展方向」，他說，人民安全必須獲得保證。

儘管外界聲稱反對萊特福特者主要都是因為政治考量，但此說法讓許多區長無法認同，對預算案投反對票的第二區區長霍普金恩斯(Brian Hopkins)、42區區長瑞利(Brendan Reilly)、19區區長歐夏爾(matt O'Shea)等表示，萊特福特的新年度預算，在雇用新警員以及阻止現任警察外流方面做得不夠好，根據統計，芝警局今年到9月30日止已經有949人退休。

轄區在芝市區的瑞利抱怨，該區目前的警員人數比2019年少了400個。