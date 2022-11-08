我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

計票時間差：6決戰州可能隨時「紅藍變色」

直播／19億的苦苦等待 勁球開獎因「技術問題」延遲

選前最後周末固票 拜登、賀錦麗相繼訪芝

特派員黃惠玲／芝加哥報導
副總統賀錦麗(由左至右)、伊州華裔州眾議員馬靜儀、江珍妮，以及芝11區區長李惠華出席AAPI勝利基金會的號召選民投票活動。(馬靜儀提供)
副總統賀錦麗(由左至右)、伊州華裔州眾議員馬靜儀、江珍妮，以及芝11區區長李惠華出席AAPI勝利基金會的號召選民投票活動。(馬靜儀提供)

總統拜登與副總統賀錦麗在剛結束的周末，陸續到芝加哥為民主黨候選人固票，其中賀錦麗與伊州多名亞裔民意代表，出席了由亞裔勝利基金會(AAPI Victory Fund)主辦活動，大力呼籲亞裔選民不要忽視投票力量，務必在8日投下神聖一票。

拜登芝加哥行主要為民主黨兩位競選連任的國會眾議員卡斯坦(Sean Casten)、安德伍德(Lauren Underwood)站台，他4日出席了芝城一場募款餐會，5日則到朱麗葉市(Joliet)的瓊斯小學(Jones Elementary School)參加造勢活動，並說明社會安全與醫療照顧等議題，他在演說中表示對於民主黨選情樂觀，同時也呼籲所有選民一定要在8日出門投票。

就在拜登發表演說場地外的下個街角，聚集了一些共和黨人抗議；在此同時，共和黨國會領導麥卡錫(kevin McCarthy)4日也到芝城西郊的橡樹溪市為國會眾議員佩卡(Keith Pekau)站台。

賀錦麗出席的芝城活動，聚焦於號召亞裔選民參與投票。包括競選國會參議員連任的譚美.達克沃斯(Tammy Duckworth)，還有競選連任的伊州華裔州眾議員馬靜儀、江珍妮(Jennifer Gong-Gershowitz)、芝加哥11區區長李惠華、伊州亞裔核心小組(Asian American Cacus)的馮妙燕等人，也都到場共襄盛舉。

賀錦麗表示，期中選舉可說是攸關墮胎權與為民主而戰的一場公民投票，尤其伊州共和黨誓言推翻民主黨人以「恢復」伊州的口號不斷，更需要每個選民都出來以選票發聲，她說，只有民主完好無損時，才能保護與捍衛個人權利。

她當天稍晚還參加了伊州州長普立茲克在芝城南區舉辦的活動。

伊州 亞裔 芝城

上一則

期中選舉登場 大華府投票注意事項報你知

下一則

卡布郡1000多選民未收到郵寄選票 提訴訟盼截止日延期

延伸閱讀

假冒學貸減免計畫 詐財電話猖獗

假冒學貸減免計畫 詐財電話猖獗
民主黨選情告急 拜登恐成跛鴨 期中選舉一次看懂

民主黨選情告急 拜登恐成跛鴨 期中選舉一次看懂
傳拜登幕僚與俄高層秘密通話 克宮拒絕評論

傳拜登幕僚與俄高層秘密通話 克宮拒絕評論
期中選舉前夕 共和黨領袖：奪眾院後調查拜登政府

期中選舉前夕 共和黨領袖：奪眾院後調查拜登政府
霍楚選情告急 拜登、柯林頓站台 批李修頓「恐慌製造者」

霍楚選情告急 拜登、柯林頓站台 批李修頓「恐慌製造者」
拜登國安顧問蘇利文與普亭親信密談 盼縮小戰爭

拜登國安顧問蘇利文與普亭親信密談 盼縮小戰爭

熱門新聞

46歲的沈亞爾(左)涉嫌殺害懷孕即將臨盆的女友方碧蓮(右)。(芝警局提供)

芝加哥失蹤懷孕華婦 遭華人男友勒死 屍體藏水處理廠

2022-11-03 20:45
竊賊闖進鞋店庫房，掃貨掃到一半卻發現裡頭都只有一隻鞋。（KDFW電視台）

這老闆太厲害 德州鞋店令竊賊拿到名牌品也得乖乖放下

2022-11-01 21:25
46歲的餐館東主沈亞爾涉嫌殺害懷孕女友。(芝警局提供)

金錢糾紛釀1屍2命 餐館華男東主勒死懷孕8個月女友

2022-11-04 12:44
伊大警局提醒學生務必留意詐騙。示意圖。(Photo by Lindsey LaMont on Unsplash)

伊大1中國生遭詐鉅額31萬 警呼籲勿再上當

2022-11-03 10:16
50歲的艾倫涉嫌殺害兩少女。(印州州警)

印州2少女死前錄下兇嫌聲音與照片 5年半後疑犯落網

2022-10-31 13:04
芝大至少收到七宗舉報，稱參加聚會時所喝飲料遭下藥，且有學生因此被性侵。(pixabay)

芝大7學生飲料遭下藥 至少1人被性侵

2022-11-04 11:52

超人氣

更多 >
又出「大」事？安珀赫德疑西班牙街頭「嗯嗯」被拍到

又出「大」事？安珀赫德疑西班牙街頭「嗯嗯」被拍到
紐時分析：這次期中選舉可能出現的4種結果

紐時分析：這次期中選舉可能出現的4種結果
「欸，你好」習近平見蕭茲首句話掀波

「欸，你好」習近平見蕭茲首句話掀波
彩票換鈔票 紐約婦人損失7.5萬

彩票換鈔票 紐約婦人損失7.5萬
美國人平均至少有4張信用卡 到底該辦幾張卡最好？

美國人平均至少有4張信用卡 到底該辦幾張卡最好？