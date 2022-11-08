選前最後周末固票 拜登、賀錦麗相繼訪芝

副總統賀錦麗(由左至右)、伊州華裔州眾議員馬靜儀、江珍妮，以及芝11區區長李惠華出席AAPI勝利基金會的號召選民投票活動。(馬靜儀提供)

總統拜登與副總統賀錦麗在剛結束的周末，陸續到芝加哥為民主黨候選人固票，其中賀錦麗與伊州 多名亞裔 民意代表，出席了由亞裔勝利基金會(AAPI Victory Fund)主辦活動，大力呼籲亞裔選民不要忽視投票力量，務必在8日投下神聖一票。

拜登芝加哥行主要為民主黨兩位競選連任的國會眾議員卡斯坦(Sean Casten)、安德伍德(Lauren Underwood)站台，他4日出席了芝城 一場募款餐會，5日則到朱麗葉市(Joliet)的瓊斯小學(Jones Elementary School)參加造勢活動，並說明社會安全與醫療照顧等議題，他在演說中表示對於民主黨選情樂觀，同時也呼籲所有選民一定要在8日出門投票。

就在拜登發表演說場地外的下個街角，聚集了一些共和黨人抗議；在此同時，共和黨國會領導麥卡錫(kevin McCarthy)4日也到芝城西郊的橡樹溪市為國會眾議員佩卡(Keith Pekau)站台。

賀錦麗出席的芝城活動，聚焦於號召亞裔選民參與投票。包括競選國會參議員連任的譚美.達克沃斯(Tammy Duckworth)，還有競選連任的伊州華裔州眾議員馬靜儀、江珍妮(Jennifer Gong-Gershowitz)、芝加哥11區區長李惠華、伊州亞裔核心小組(Asian American Cacus)的馮妙燕等人，也都到場共襄盛舉。

賀錦麗表示，期中選舉可說是攸關墮胎權與為民主而戰的一場公民投票，尤其伊州共和黨誓言推翻民主黨人以「恢復」伊州的口號不斷，更需要每個選民都出來以選票發聲，她說，只有民主完好無損時，才能保護與捍衛個人權利。

她當天稍晚還參加了伊州州長普立茲克在芝城南區舉辦的活動。