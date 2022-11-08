郵寄投票 蓋上8日及以前郵戳才有效

全芝加哥50處提前投票所以及選委會大樓、超級投票所都設有郵寄選票投遞箱。(特派員黃惠玲／攝影)

儘管芝加哥 今年有超過20萬選民申請郵寄投票 ，但芝加哥選委會指出，截至6日為止，僅收回其中約10萬張選票，選委會提醒，所有郵寄選票都必須蓋上8日及以前日期的郵戳，才能視為有效選票。

選委會表示，假使8日還沒有寄出已圈選選票者，有幾種方式可以確保手中的郵寄選票維持有效，包括：

●帶著已圈選選票到郵局，並當場要求郵務人員將該郵件蓋上8日郵戳，然後再放到郵箱寄出。

●直接將已圈選的郵寄選票，於8日帶到設於全市50個提前投票所的「郵寄選票安全投遞箱」(Secure Drop Boxes)投遞，市區的超級投票站以及選委會大樓前(69 W. Washington)也都有上述投遞箱。8日當天，選委會還會在小熊球隊主場Wrigley Field、聯合中心(United Center)、Wintrust Arena等三處增設郵寄選票收集箱。

●假使郵寄選票遺失、破損，選民可以直接到任何提前投票所告知選務工作人員，屆時工作人員將允許選民改成在投票所重新領取選票並當場直接投票。

如有任何疑問，可電洽選委會(312)269-7900，或上官網查詢相關資訊，網址：chicagoelections.gov。