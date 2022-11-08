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芝近千投票所 今早6時至晚7時開放 華埠投票所設於圖書館與興氏小學

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝選委會主席賀南德茲呼籲選民8日踴躍投票。(特派員黃惠玲／攝影)
芝選委會主席賀南德茲呼籲選民8日踴躍投票。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥選舉委員會主席賀南德茲(Marisel Hernandez)7日表示，8日全市946個投票所加上51處提前投票所，將從上午6時開放到晚間7時，由於今年近半選民的投票所位置變動，計畫8日投票者務必先查詢正確投票地址。選委會中文外展主任劉珍補充，南華埠8日投票站設於在華埠圖書館及興氏小學(Haines School)，其他樂宜居、芝英大廈等老人公寓都不再設置投票點。

賀南德茲7日在芝加哥超級投票所舉行說明會表示，截至6日為止，芝城已經有13萬4014位選民完全提前投票，創下過去兩屆期中選舉以來的新高紀錄；此外，這次選舉的郵寄投票申請人數超過20萬8000人，名列芝市史上第二高，選委會6日止已收回10萬3205張已圈選的郵寄選票。

她說，今年全市50個提前投票以及位於191 N. Clark St.的超級投票所，在8日當天都將繼續開放選民投票，上述提前票所不論住在芝市那個地區都可前往投票，劉珍補充，華人聚居的11區提前票所位於麥克關恩公園(McGuane Park)，華埠地區的選民8日如果臨時找不到自己的投票所，也可選擇前往麥克關恩公園投票。

賀南德茲特別說明了郵寄投票的相關作業流程，她說，今年申請郵寄投票的選民超過20萬人，僅次於疫情期2020年11月的選舉，不過，現在選委會收到已圈選寄回的郵寄選票僅約10萬張，可見還有許多人收到郵寄選票後還沒有寄達選委會。

她提醒，所有郵寄選票必須有8日及以前日期的郵戳，才能列入有效選票計算。

所有投票所的地址，以及選民被分配的投票站信息，可上選委會官網查詢，網址：chicagoelections.gov，或致電(312)269-7900詢問。

劉珍說，往年均設有投票所的樂宜居等老人公寓，今年都未推出投票站，華埠商圈8日將僅在圖書館、興氏小學設立投票所。

不過，所有選民均可到提前投票所投票，今年華裔選民集中的幾個提前投票所，都有會中文的選舉官在場可提供協助，這些投票所分別位於11區麥克關恩公園、12區麥金利公園圖書館(McKinley Branch Library)、25區Rudy Lozano圖書館、39區北公園村大樓(North Park Village Admin Bldg.)、46區杜魯門學院(Truman College)、48區的Broadway Amory，以及芝市超級投票所。

投票 華埠 圖書館

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