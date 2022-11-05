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伊州州務卿辦公室外展流動服務團隊近80人接受更換ID/駕駛執照服務，廣受歡迎

本報芝加哥訊
左上圖為：11區區長李慧華到場了解民情。右下圖為伊州州務卿 Jesse White 辦公室外展部流動服務團隊及熱心義工合照。
左上圖為：11區區長李慧華到場了解民情。右下圖為伊州州務卿 Jesse White 辦公室外展部流動服務團隊及熱心義工合照。

伊州亞裔事務顧問委員會主席馬森柱（Sam Ma）協調，伊州州務卿杰西懷特（Jesse White）辦公室派出外展部流動服務團隊繼早前多次來芝加哥華埠為民眾提供現場辦理伊州身份證更新和申請更換駕駛執照及相關的咨詢服務。11/3日又來到中國城希林藝術中心為民眾現場辦理身份證更新和申請、更換駕駛執照等服務。由于中國城需要辦理更換身份證民眾太多，伊州亞裔事務顧問委員會主席馬森柱（Sam Ma）表示，將繼續與 Jesse White 外展服務團隊協調，未來還將不定期來中國城持續服務民眾，他們的現場服務，大受民眾歡迎！據統計，11/3日當天共有近80位民眾辦理或更新ID和駕照

州務卿辦公室外展流動服務團隊，每次上門服務服務團隊都是一大早來到中國城做準備工作，務求多為民眾服務。當天義工團隊臨時組成，其中有馬森柱、韓龍灝、陳羨韶、余杏瑜、容音寧以及多位做好事不留姓名的義工，他們負責在現場幫忙做登記和翻譯及維持秩序等工作。馬森柱先生還出錢出力，贊助所有工作人員的午餐飯盒和礦泉水，幸福緍紗老闆余杏瑜贊助飲料給，他們真心為社區民眾辦實事的舉動，值得大家學習和稱頌！馬森柱感謝所有義工的熱情付出，他也代表社區民眾感謝州務卿 Jesse White 對中國城民眾的特別關愛，感謝希林藝術中心免費提供場地。

有排隊的民眾開心表示，因為工作，很多人的ID和駕照過期或即將到期而沒有及時辦理更換，特別是上年紀的老人家，如果要去市區辦理，要勞繁兒女孫輩一同前往當翻譯和司機，現在州務卿辦公室外展部流動服務團隊便民服務來到家門口，還有多位義工現場為大家翻譯中文，方便快捷，省時省力，真是要感謝州務卿辦公室外展流動服務團隊和協調人馬森柱（Sam Ma）先生及一班熱心義工啊！

伊州 駕照 亞裔

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