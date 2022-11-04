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伊大1中國生遭詐騙31萬 警呼籲勿再上當

特派員黃惠玲／芝加哥報導
伊大警局提醒學生務必留意詐騙。(伊大官網截圖)
伊大警局提醒學生務必留意詐騙。(伊大官網截圖)

儘管警方與相關單位多次提醒留意詐騙，但伊利諾大學警局(UIPD)2日表示，近日校園發生至少兩起詐騙案件，其中一名中國留學生因輕信詐騙份子聲稱不付費就要被逮捕的信息，而從銀行應用小程式app，向不詳帳戶轉出高達31萬6000元的款項，鉅額損失令伊大警方再度提出警告，呼籲學生不要上當。

警方表示，這起詐騙金額超過30萬元的詐騙案發生在10月20日，該名受害學生接到一通自稱為中國警察的來電，這名假警察說，該學生的護照涉嫌從事不法活動，因此要求學生必須支付一定款項才能避免遭到逮捕。

這名學生依照對方指示，從銀行帳戶轉出31萬6000元到不明帳戶。

伊大警局偵探胡爾雷斯(Tara Hurless)說，校警在11月1日才知道這起鉅額詐騙案，她表示，她看過很多詐騙案件，但這次的損失金額最高。

第二宗類似詐騙發生在1日，受害學生向警局報案表示，有自稱為執法人員者聯繫他，對方指稱該學生參與了非法活動，並指示學生支付950元以避免遭到逮捕，學生按照指示購買了禮卡，並將禮卡上的信息提供給對方。

胡爾雷斯說，接到這類電話應立即掛斷，且不要回覆任何提出上述類似說法或控訴的郵件，一旦發生這種情況，請盡快跟警察聯繫。她說，伊大警局十分重視詐騙案件，並因此建立了過去發生案件的紀錄網站。

網址：https://police.illinois.edu/info/scams/，希望學生多多了解相關信息。

她也提到，詐騙份子常常針對國際留學生，主要因為這些學生初來乍到，對於當地語言及文化比較陌生，也因此更容易上當。

伊大警局列5項信號須注意

伊大警局列出多項接到未知來電時，值得提高警戒的「紅旗」信號：

●包括警察、移民局官員、稅務人員等政府官員，從來不會在電話中要求支付金錢。

●騙子經常利用逮捕或驅逐，來威脅恐嚇受害者。

●詐騙份子常會要求以現金以外的方式支付款項，例如要求受害者購買禮卡或虛擬貨幣。

●為了避免被發現，騙子有時會指示受害者到不只一家銀行提款，以每家僅提取少量現金的方式規避查詢或起疑。

●騙子經常會使用來電顯示看起來是執法機構的電話號碼。

伊大警局表示，任何人如果遭遇上述情況時，不要猶豫立即掛斷來電，有任何需要可隨時聯繫伊大警局(217)333-1216。

詐騙 警察 中國留學生

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