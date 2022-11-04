芝加哥12區區長辭職 公開徵選替補區長

越來越多華人 定居的芝加哥 第12區，因現任區長卡迪納斯(Geroge Cardenas)宣布在本月底30日辭職，芝加哥市市長萊特福特也隨即發出公開徵求12區新區長的邀請，凡符合資格者均可上網送出申請。

卡迪納斯從區長轉戰參加庫克郡地產審查局(Cook County Board of Review)第一區委員選舉，因該職位同額競選，因此將可順利拿下席次，他也因此決定在11月30日辭去區長，為新工作做準備。

卡迪納斯從2003年就進入市議會，將近20年來擔任包括麥金利公園(Mckinley Park)、小村(Little Village)、South Lawndale等地的12區區長，芝議會截至3日為止，已經有11位區長轉戰其他選舉職務或不再競選連任。

12區以西語裔居民占最多數，比率超過八成，亞裔 則排在第二多，比率於7％，白人第三，非裔人口比率不到2%。

萊特福特3日也公開發布邀請有意成為12月1日到明年5月份12區區長者提出申請，有興趣者可將履歷等文件，電郵到[email protected]，收件截止日為11月16日。