我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

愛阿華州造勢 川普：我「非常非常非常可能」參選2024

房屋買家偏向「老、白、富」亞太裔購屋者僅占2%

芝加哥12區區長辭職 公開徵選替補區長

特派員黃惠玲／芝加哥報導

越來越多華人定居的芝加哥第12區，因現任區長卡迪納斯(Geroge Cardenas)宣布在本月底30日辭職，芝加哥市市長萊特福特也隨即發出公開徵求12區新區長的邀請，凡符合資格者均可上網送出申請。

卡迪納斯從區長轉戰參加庫克郡地產審查局(Cook County Board of Review)第一區委員選舉，因該職位同額競選，因此將可順利拿下席次，他也因此決定在11月30日辭去區長，為新工作做準備。

卡迪納斯從2003年就進入市議會，將近20年來擔任包括麥金利公園(Mckinley Park)、小村(Little Village)、South Lawndale等地的12區區長，芝議會截至3日為止，已經有11位區長轉戰其他選舉職務或不再競選連任。

12區以西語裔居民占最多數，比率超過八成，亞裔則排在第二多，比率於7％，白人第三，非裔人口比率不到2%。

萊特福特3日也公開發布邀請有意成為12月1日到明年5月份12區區長者提出申請，有興趣者可將履歷等文件，電郵到[email protected]，收件截止日為11月16日。

芝加哥 亞裔 華人

上一則

貸款利率上升 首購族購屋大不易

下一則

艾爾帕索邊界衝突 警辣椒彈逐偷渡客

延伸閱讀

伊國會議員賈西亞如參選芝市長 勝選率高

伊國會議員賈西亞如參選芝市長 勝選率高
萬聖夜2州爆槍擊案1死20傷 芝城守夜活動遭掃射

萬聖夜2州爆槍擊案1死20傷 芝城守夜活動遭掃射
緊臨華埠 芝加哥78區伊大「發現夥伴」學院 2024年開工

緊臨華埠 芝加哥78區伊大「發現夥伴」學院 2024年開工
芝加哥圖書館推出「書籍保護區」 開放禁書借閱

芝加哥圖書館推出「書籍保護區」 開放禁書借閱
芝公共交通附近住宅停車設限 盼緩解塞車亂象

芝公共交通附近住宅停車設限 盼緩解塞車亂象
不漲了… 芝市長撤銷調高房地產稅 被批選舉噱頭

不漲了… 芝市長撤銷調高房地產稅 被批選舉噱頭

熱門新聞

46歲的沈亞爾(左)涉嫌殺害懷孕即將臨盆的女友方碧蓮(右)。(芝警局提供)

芝加哥失蹤懷孕華婦 遭華人男友勒死 屍體藏水處理廠

2022-11-03 20:45
竊賊闖進鞋店庫房，掃貨掃到一半卻發現裡頭都只有一隻鞋。（KDFW電視台）

這老闆太厲害 德州鞋店令竊賊拿到名牌品也得乖乖放下

2022-11-01 21:25
伊大警局提醒學生務必留意詐騙。示意圖。(Photo by Lindsey LaMont on Unsplash)

伊大1中國生遭詐鉅額31萬 警呼籲勿再上當

2022-11-03 10:16
50歲的艾倫涉嫌殺害兩少女。(印州州警)

印州2少女死前錄下兇嫌聲音與照片 5年半後疑犯落網

2022-10-31 13:04
以海盜做主題的「米契爾登陸點」公園構想圖。(Mitchell Chang基金會臉書)

華裔夫妻創海盜公園 紀念已故稚子

2022-11-03 02:00
亞城都會區的平均房貸利率在過去一年持續飆漲，房地產市場明顯陷入衰退。(美聯社)

房貸利率暴漲 亞城房市衰退 9月大都會區售出7450套房

2022-10-28 15:48

超人氣

更多 >
芝加哥失蹤懷孕華婦 遭華人男友勒死 屍體藏水處理廠

芝加哥失蹤懷孕華婦 遭華人男友勒死 屍體藏水處理廠
逃亡海外27年 「紅通人員」屈健玲被緝捕遣返回中國

逃亡海外27年 「紅通人員」屈健玲被緝捕遣返回中國
華裔開發商捲款潛逃中國被訴 檢方：禁止再執業 律師：有助求償

華裔開發商捲款潛逃中國被訴 檢方：禁止再執業 律師：有助求償
國土安全部：攻擊裴洛西丈夫兇嫌非法滯留美國

國土安全部：攻擊裴洛西丈夫兇嫌非法滯留美國
這10項超市裡的商品 最近恐會暫時消失

這10項超市裡的商品 最近恐會暫時消失