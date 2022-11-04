芝失蹤懷孕華婦已死 華人男友涉殺人棄屍

46歲的沈亞爾(左)涉嫌殺害懷孕即將臨盆的女友方碧蓮(右)。(芝警局提供)

芝加哥警局3日宣布，上月9日失蹤的懷孕華婦方碧蓮(Bilian Fang，40歲)已經死亡，兇嫌為46歲男友沈亞爾(Yaer Shen，音譯)，他也是死者腹中未出生嬰兒的父親，警方已在男嫌位於華埠 附近的家中(西36街2800號附近)將其逮捕，沈亞爾面臨一級謀殺、意圖謀殺未出生嬰兒及掩蓋方碧蓮死亡等指控。

檢察官 辦公室指出，方與沈兩人為男女朋友，案發當天因故口角，後導致沈亞爾動手勒死方碧蓮，沈亞爾殺死方碧蓮後，將其屍體以車子載到一處水處理廠(Stickney Water Reclamation)丟棄，並以樹枝蓋住遺體，然後將方所穿的粉紅色外套與個人物品扔在樹林裡。

文件顯示，方碧蓮生前在沈亞爾位於Linconwood的一家餐館工作，方碧蓮與她前段婚姻的兩個孩子住在華埠附近，沈亞爾則與他的前妻及孩子住在一起。

檢察官辦公室還提到，死亡案件發生前，方曾多次試圖與她14歲的女兒聯繫，當時她的手機 在前一天與沈亞爾爭吵時已經被摔壞。

調查人員還在方碧蓮的夾克口袋內，發現一張有沈亞爾簽名的紙條，上面寫著，「對不起，我不是好人，我讓你受苦了，我被騙了，我知道我離你是不負責任的，我希望我們下輩子不會在遇見」。

警方指出，方碧蓮上月9日離開位於華埠Lock St.的住家後就失去音訊，根據本報記者之前與方碧蓮妹妹聯繫時獲得的信息顯示，方碧蓮失蹤前曾打過一通電話給妹妹，表示身體不太舒服，當時她已經懷有8個多月身孕，此外，家人也提到方女失蹤前曾與男友吵架。

警方從手機與影片證據，調查發現沈亞爾必須為方碧蓮的死亡負起責任，根據法院文件指出，沈亞爾在9日當天，於其住處將方碧蓮掐死，沈當時清楚知道方已經懷孕37周，且他是該名未出生嬰兒的爸爸。

方碧蓮家人表示，姊姊在男友的餐館工作，9日晚間8時30分左右曾用餐館電話打給她的妹妹，提到有點不舒服，妹妹當時請她盡快去看醫生，方碧蓮說，自己已經約好周一(10日)去看診，然後就匆匆表示要關店了、得走了而掛掉電話。

這也是家人最後一次與方碧蓮的聯繫，10日上午方碧蓮的14歲女兒打電話給阿姨(方的妹妹)說，都沒有看到媽媽，不知道她人在哪裡，家人表示，因為之前偶爾方碧蓮也會消失一陣子，但頂多不到一天就會回家，當時並不以為意，等到當晚8時、9時，方的女兒再度致電表示媽媽還是沒有出現，家人才意識到情況不對。

家人10日晚間11時報警協尋，根據方的女兒描述，她最後一次看到母親時，媽媽有帶著手提袋出門，一般她的包裡有保險卡、iPad、身分證件，家人說，由於失蹤前一天，方碧蓮與男友在餐館因為現金對帳金額有差距而發生爭執，男友一氣之下把方碧蓮的手機摔壞，所以家人那幾天都無法以手機聯繫方碧蓮。