我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

推特員工加州提告 「大規模裁員」違法 沒在60天前通知

愛阿華州造勢 川普：我「非常非常非常可能」參選2024

芝失蹤懷孕華婦已死 華人男友涉殺人棄屍

特派員黃惠玲／芝加哥報導
46歲的沈亞爾(左)涉嫌殺害懷孕即將臨盆的女友方碧蓮(右)。(芝警局提供)
46歲的沈亞爾(左)涉嫌殺害懷孕即將臨盆的女友方碧蓮(右)。(芝警局提供)

芝加哥警局3日宣布，上月9日失蹤的懷孕華婦方碧蓮(Bilian Fang，40歲)已經死亡，兇嫌為46歲男友沈亞爾(Yaer Shen，音譯)，他也是死者腹中未出生嬰兒的父親，警方已在男嫌位於華埠附近的家中(西36街2800號附近)將其逮捕，沈亞爾面臨一級謀殺、意圖謀殺未出生嬰兒及掩蓋方碧蓮死亡等指控。

檢察官辦公室指出，方與沈兩人為男女朋友，案發當天因故口角，後導致沈亞爾動手勒死方碧蓮，沈亞爾殺死方碧蓮後，將其屍體以車子載到一處水處理廠(Stickney Water Reclamation)丟棄，並以樹枝蓋住遺體，然後將方所穿的粉紅色外套與個人物品扔在樹林裡。

文件顯示，方碧蓮生前在沈亞爾位於Linconwood的一家餐館工作，方碧蓮與她前段婚姻的兩個孩子住在華埠附近，沈亞爾則與他的前妻及孩子住在一起。

檢察官辦公室還提到，死亡案件發生前，方曾多次試圖與她14歲的女兒聯繫，當時她的手機在前一天與沈亞爾爭吵時已經被摔壞。

調查人員還在方碧蓮的夾克口袋內，發現一張有沈亞爾簽名的紙條，上面寫著，「對不起，我不是好人，我讓你受苦了，我被騙了，我知道我離你是不負責任的，我希望我們下輩子不會在遇見」。

警方指出，方碧蓮上月9日離開位於華埠Lock St.的住家後就失去音訊，根據本報記者之前與方碧蓮妹妹聯繫時獲得的信息顯示，方碧蓮失蹤前曾打過一通電話給妹妹，表示身體不太舒服，當時她已經懷有8個多月身孕，此外，家人也提到方女失蹤前曾與男友吵架。

警方從手機與影片證據，調查發現沈亞爾必須為方碧蓮的死亡負起責任，根據法院文件指出，沈亞爾在9日當天，於其住處將方碧蓮掐死，沈當時清楚知道方已經懷孕37周，且他是該名未出生嬰兒的爸爸。

方碧蓮家人表示，姊姊在男友的餐館工作，9日晚間8時30分左右曾用餐館電話打給她的妹妹，提到有點不舒服，妹妹當時請她盡快去看醫生，方碧蓮說，自己已經約好周一(10日)去看診，然後就匆匆表示要關店了、得走了而掛掉電話。

這也是家人最後一次與方碧蓮的聯繫，10日上午方碧蓮的14歲女兒打電話給阿姨(方的妹妹)說，都沒有看到媽媽，不知道她人在哪裡，家人表示，因為之前偶爾方碧蓮也會消失一陣子，但頂多不到一天就會回家，當時並不以為意，等到當晚8時、9時，方的女兒再度致電表示媽媽還是沒有出現，家人才意識到情況不對。

家人10日晚間11時報警協尋，根據方的女兒描述，她最後一次看到母親時，媽媽有帶著手提袋出門，一般她的包裡有保險卡、iPad、身分證件，家人說，由於失蹤前一天，方碧蓮與男友在餐館因為現金對帳金額有差距而發生爭執，男友一氣之下把方碧蓮的手機摔壞，所以家人那幾天都無法以手機聯繫方碧蓮。

手機 華埠 檢察官

上一則

全美最宜居地 新州3城入榜 澤西市排第10

下一則

全美最佳氣候及房價城 北卡夏樂奪冠

延伸閱讀

芝加哥失蹤懷孕華婦 遭華人男友勒死 屍體藏水處理廠

芝加哥失蹤懷孕華婦 遭華人男友勒死 屍體藏水處理廠
民選官員到訪 華埠東百老匯：盼重現人氣

民選官員到訪 華埠東百老匯：盼重現人氣
日落區直達華埠 馬兆明促恢復7號巴士快線 籲交通局正視需求

日落區直達華埠 馬兆明促恢復7號巴士快線 籲交通局正視需求
華埠服務中心診所 接種新冠二價疫苗服務

華埠服務中心診所 接種新冠二價疫苗服務
伊州務卿候選人詹雅斯：勝選設華埠辦公室

伊州務卿候選人詹雅斯：勝選設華埠辦公室
繁榮華埠總會宣布「新春文化節」

繁榮華埠總會宣布「新春文化節」

熱門新聞

46歲的沈亞爾(左)涉嫌殺害懷孕即將臨盆的女友方碧蓮(右)。(芝警局提供)

芝加哥失蹤懷孕華婦 遭華人男友勒死 屍體藏水處理廠

2022-11-03 20:45
竊賊闖進鞋店庫房，掃貨掃到一半卻發現裡頭都只有一隻鞋。（KDFW電視台）

這老闆太厲害 德州鞋店令竊賊拿到名牌品也得乖乖放下

2022-11-01 21:25
伊大警局提醒學生務必留意詐騙。示意圖。(Photo by Lindsey LaMont on Unsplash)

伊大1中國生遭詐鉅額31萬 警呼籲勿再上當

2022-11-03 10:16
50歲的艾倫涉嫌殺害兩少女。(印州州警)

印州2少女死前錄下兇嫌聲音與照片 5年半後疑犯落網

2022-10-31 13:04
以海盜做主題的「米契爾登陸點」公園構想圖。(Mitchell Chang基金會臉書)

華裔夫妻創海盜公園 紀念已故稚子

2022-11-03 02:00
亞城都會區的平均房貸利率在過去一年持續飆漲，房地產市場明顯陷入衰退。(美聯社)

房貸利率暴漲 亞城房市衰退 9月大都會區售出7450套房

2022-10-28 15:48

超人氣

更多 >
芝加哥失蹤懷孕華婦 遭華人男友勒死 屍體藏水處理廠

芝加哥失蹤懷孕華婦 遭華人男友勒死 屍體藏水處理廠
逃亡海外27年 「紅通人員」屈健玲被緝捕遣返回中國

逃亡海外27年 「紅通人員」屈健玲被緝捕遣返回中國
華裔開發商捲款潛逃中國被訴 檢方：禁止再執業 律師：有助求償

華裔開發商捲款潛逃中國被訴 檢方：禁止再執業 律師：有助求償
這10項超市裡的商品 最近恐會暫時消失

這10項超市裡的商品 最近恐會暫時消失
國土安全部：攻擊裴洛西丈夫兇嫌非法滯留美國

國土安全部：攻擊裴洛西丈夫兇嫌非法滯留美國