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美國榆樹、白蠟樹… 伊州10類樹種瀕臨滅絕

記者陳曼玲／綜合報導
白蠟樹(ash trees) 受翡翠灰蛀蟲甲蟲的攻擊而極度瀕危，需要治療或整棵砍掉防止傳染到其他樹木。(記者陳曼玲/攝影)
白蠟樹(ash trees) 受翡翠灰蛀蟲甲蟲的攻擊而極度瀕危，需要治療或整棵砍掉防止傳染到其他樹木。(記者陳曼玲/攝影)

根據一份在「植物、人類、星球」(Plants, People, Planet)發表的報告顯示，美國的881類本地樹種中，有 11% 至 16% 的正面臨滅種危機，其中17類受威脅的樹種目前在任何植物園或種子庫中都沒有受到保護。光在伊利諾伊州就有10類樹種正面臨絕種威脅，包括有美國榆樹(American elms)和白蠟樹(ash trees)。

原生樹木面臨的威脅包括入侵性病蟲害、氣候變化、伐木和野火增加，最常見的原因是病蟲害。像是白蠟樹受翡翠灰蛀蟲甲蟲的攻擊而極度瀕危，這種昆蟲於2000年代初在密西根州首次被發現，並迅速傳播到其他州。在明尼蘇達州聖保羅市種在馬路兩旁的白蠟樹，也因為受這種甲蟲感染而整排被砍除。

芝城西郊莫頓植物園(Morton Arboretum)的科學與保護單位的副總裁韋斯特伍德(Murphy Westwood)說，「一旦美國本地瀕臨滅絕的樹種消失，它們就永遠從地表上消失了」，他因此希望加緊採取行動。

目前研究人員使用國際自然保護聯盟的紅色名錄(Nature's Red List)和 NatureServe評估全國的樹木滅絕風險，並列出樹種詳細清單及狀況，來考慮先從哪些樹種開始進行保護工作。

報告中還提到，美國受威脅物種的比例與其他國家相比仍然偏低；像是在馬達加斯加就有超過 60% 的原生樹木受到威脅。但韋斯特伍德表示，美國擁有充分研究的資源，應該要提出更好的護育成果。

他說，保護工作的方式有創建更多的自然保護區、改善現有保護區的棲息地、清除入侵物種，以及早期發現新病蟲害等。

另外，因為氣候變化也會使樹木生長減緩，所以韋斯特伍德建議一般民眾對保育樹木所能採取的行動，包括減少開車到城市以協助降溫，防止地球暖化。他說即便種植一般樹木也能協助復育這些受威脅的樹木。

莫頓植物園已加緊保護在美瀕臨滅絕的樹木，特別是那些目前沒有保存在植物收藏品或種子庫中的樹種。

植物園 芝城 密西根州

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