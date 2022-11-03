芝城重返70度 暖秋可望持續到11月10日

根據統計顯示，芝加哥 地區9月份氣溫比往年平均高出華氏1.1度，而10月份儘管出現數日低溫天氣，平均溫度維持在往年平均，而11月份才剛開始，氣溫又回到初秋約70度的暖和天氣，氣象專家表示，接下來幾天的溫度將比平均高出10到15度，預估10日以後溫度才會明顯下降。

芝加哥福斯電視台報導，10月18日、19日間，芝城 連續三天氣溫跌到40度左右，但隨著22日、23日高達79度異於平常的氣候，又把10月份的平均溫度拉回正常水平。

在秋天最後的11月份，即日起接下來幾天都將陽光普照且氣溫和暖，氣象專家說，尤其這兩天高溫 將達70度，比往年同期平均高出10到15度。

11月份第一天的高溫為55度左右，10日則將下降到51度，這十天之間芝加哥地區比往年溫暖。不過，從11日起，溫度將遽降到39度，足足比7、8日兩天預測的74度高溫跌了35度。

根據氣象預測中心(Climate Prediction Center)的六到十天氣候預報，從本周末到下周四間，氣溫都會比平常的50多度高；而八到14天的氣候預測顯示，從下周二到下下周一的平均高溫將低於平均水準，高溫也將從51度下降到49度，到11月底，平均高溫將繼續下跌到42度。