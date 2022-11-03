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芝加哥首屆中餐技能培訓班 18學員結業

特派員黃惠玲／芝加哥報導
美亞健康協會和美中餐飲協會聯合舉辦的首屆中餐行業技能提升培訓班，1日舉行結業典禮。(高潔／攝影)
美亞健康協會和美中餐飲協會聯合舉辦的首屆中餐行業技能提升培訓班，1日舉行結業典禮。(高潔／攝影)

美亞健康協會和美中餐飲協會聯合舉辦的首屆中餐行業技能提升培訓班1日舉行結業典禮，這項唯一獲得伊州州長普立茲克協助疫後行業復甦經費的亞裔項目，希望讓更多對餐飲業有興趣的華人移民提升廚藝與相關專業知識，增加入行機會。

美中餐飲協會會長鄭時坦(右四)、亞美協會主任劉紅(左三)與嘉賓出席了首屆中餐技能...
美中餐飲協會會長鄭時坦(右四)、亞美協會主任劉紅(左三)與嘉賓出席了首屆中餐技能培訓班結業典禮。(特派員黃惠玲／攝影)

美中餐飲協會會長鄭時坦表示，首期學員有18名，有了第一期的經驗，會更努力把下一期做得更好，他說，華人在美國從事餐飲業的很多，藉此培訓班希望能幫助大家進一步了解和從事中餐行業。

美亞協會主任劉紅表示，州長普立茲克今年5月撥款2000萬協助疫情重災區行業推出職業培訓，而美亞是唯一獲此資助，並針對中餐行業培訓人才的亞裔組織。她說，初步州府提供了兩年50萬的經費，如成效良好，將繼續爭取額外兩年經費，她也鼓勵符合資格者踴躍申報第二期培訓班。

學員上課情形。(特派員黃惠玲／攝影)
學員上課情形。(特派員黃惠玲／攝影)

鄭時坦說，每位畢業學員都必須完成60小時的中餐培訓，也將獲得安排實習機會，暫時沒有計畫投入職場的學員，也可從該培訓班中學習的廚藝與相關技能，運用到家庭或生活之中。

該培訓班第二期將從8日開始上課，到明年1月24日完成所有課程，凡居住在伊州且有工作許可的18歲以上者均可申請，第二期預計招收18-25名學員。培訓完全免費，詳情可電Wendy Wu：(773)940-1060。

美亞項目經理Amanda Zhang表示，培訓班共12周60個小時，每周二上午9時到下午2時上課，課程內容包括烹飪指導示範、食品營養等，此外還有餐館英語、勞工法規、稅法分析等實用信息。鄭時坦說，新的班次還會加強餐飲管理等課程。

美中餐飲協會會長鄭時坦(右)、亞美協會主任劉紅(左)與培訓班老師劉燁(左二)、趙...
美中餐飲協會會長鄭時坦(右)、亞美協會主任劉紅(左)與培訓班老師劉燁(左二)、趙健才(右二)。(特派員黃惠玲／攝影)

培訓班的麵食老師劉燁過去幾個月一共推出了麻花、酥皮月餅、包子、牛肉餡餅等廚藝教學，反應熱烈。廚藝老師趙健才則在結業式前把握時間指導學員處理牛肉與烹飪技巧。學員伍悅舒代表全體學員向老師、美亞健康協會和美中餐飲協會表示感謝。

包括兩會會長方燕輝、廣州協會會長勞潔梅、香港華協會會長陳健明、華埠治安基金會會長黃暉等人，都出席了結業典禮，並向學員們恭賀。

亞裔 華人 伊州

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