萬聖節疑送大麻軟糖給孩童 芝男遭控5重罪

南芝加哥高地警局表示，一名男子涉嫌在萬聖節派發疑含有大麻的糖果。(南芝加哥高地警察局提供)

芝城南芝加哥高地市(South Chicago Height)警局表示，一名男子因涉嫌派發疑似含有大麻 的熊熊軟糖(gummy bears)給萬聖節 要糖的孩子，而遭控五項「危害兒童生命」罪。

警方表示，涉案男子承認將軟糖放在之前裝大麻的塑膠袋內，警方已經追回發出去的五份軟糖，而涉案男子估計向上門要糖果的孩子們至少派發了20袋疑似含有大麻的糖果，警方說，這些黃色的熊熊軟糖放在一個一面透明，另一面為黑色的塑膠袋內，袋子外觀沒有任何說明。

該市警局局長喬伊思(Bill Joyce)表示，警方一收到包裝時，就聞到大麻的味道，已經收回的五份糖果都虧警覺性高的孩子爸媽、祖父母發現，然後立刻交給警局，這幾包可疑糖果經調查來自於該市櫻桃巷(Cherry Lane)的一處民宅。

女兒拿到這份毒糖果的媽媽表示，這太可怕了，「我女兒告訴我在嫌犯房子裡，有滿滿一盆的熊熊軟糖」。

涉案男性為25歲的費稜(Jarod Feilen)，他已經被控五項危害兒童生命罪，也承認至少發出20包軟糖。他向警方說，因為他剛好沒有萬聖節糖果，所以才用裝大麻的袋子分裝熊熊軟糖。

喬伊思說，嫌犯將軟糖給了八歲、11歲與10歲兒童，但沒有給一名兩歲幼童，「此行為顯示該嫌知道糖果裡有特別的成分且不應該給幼兒使用」。調查人員已經將軟糖送到實驗室進行分析，確定究竟是否已經受到污染。

目前警方還沒有收到有兒童將這些糖果吃下去的報告，不過，警方已經向社區家長發出警告，希望父母能夠檢查孩子要回來的萬聖節糖果，如有任何線索，可撥打(708)755-3520。

根據伊州 檢察長辦公室指出，自2020年娛樂用大麻在伊州合法後，一些不法商家將含有THC大麻化學物質的糖果、零食通過非法途徑銷售，而且還在包裝上刻意模仿知名糖果品牌的包裝，很容易讓孩子們誤食。

一般大麻糖果會有大麻葉圖案，且糖果包裝袋上印有 THC、Medicated、Medible等字樣，這種情況下務必勿讓孩子食用。