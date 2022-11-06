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香港華協會主辦 首屆香港杯高爾夫球賽成功圓滿

本報芝加哥訊
香港華協會陳健明會長等為得獎選手頒獎和抽獎品，左上圖為男子組冠軍 Chao Ho。
香港華協會陳健明會長等為得獎選手頒獎和抽獎品，左上圖為男子組冠軍 Chao Ho。

芝加哥香港華協會（Hong Kong Club）主辦的首屆“香港杯”高爾夫球公開賽，日前在印第安納州北部的 Lost Marsh 高爾夫俱樂部隆重舉行。香港華協會會長陳健明，名譽會長朱慶龍、劉國仕，理事黎雅、麥浩嵐等職員到場為參賽選手組織安排。來自大芝加哥地區的80多位高爾夫球好手參加了這場標准18洞賽制的賽事，多位高手在比賽中得獎，其中男子組冠軍為 Chao Ho，亞軍 Kenneth Kwan和第三名黃寶章。女子組冠軍由 Jessie Moy 獲得，亞軍 Michelle Chow 和季軍 Annie Feng。還有多位選手獲最遠開球獎、最近洞獎等獎項。比賽結束后，主辦單位在芝加哥南富麗華酒樓舉行晚宴及頒獎典禮。

這場高爾夫球賽吸引了眾多大芝加哥地區的高爾夫球愛好者參賽。所謂高手雲集，特別是男子組冠軍和最遠開球獎獲得者、Bling bling auto spa 洗車店老闆 Chao Ho 更球技超群，屢創佳績。而男子組第三名的福建商會會長、恆泰食品集團 CEO 黃寶章也是高球的常勝將軍。還有女子組季軍 Annie Feng 連中三元，同時獲得最遠開球獎和最近洞獎，實力超卓。不論男女高爾夫球愛好者，更多的後起之秀、明日之星參加當天的賽事，祈盼下屆再創佳績！

主辦單位感謝香港杯高爾夫球賽的所有贊助商家。頒獎禮除由香港華協會陳健明會長、名譽會長朱慶龍、劉國仕及理事麥浩嵐為得獎選手頒獎外，多位贊助商家包括百佳香港超市集團副董事長李秀好，聯豐集團董事長倪舉凌、美中餐飲業聯合會主席胡曉軍以及華商會會長李健明等也應邀為多位得獎選手頒發獎盃及抽獎獎品，場面輕鬆愉快！

香港華協會主辦首屆香港杯高爾夫球賽成功圓滿!
香港華協會主辦首屆香港杯高爾夫球賽成功圓滿!
香港華協會主辦首屆香港杯高爾夫球賽頒獎禮氣氛輕鬆愉快 !
香港華協會主辦首屆香港杯高爾夫球賽頒獎禮氣氛輕鬆愉快 !
香港華協會陳健明會長等為得獎選手頒獎。
香港華協會陳健明會長等為得獎選手頒獎。

香港 芝加哥 高球

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