香港華協會主辦 首屆香港杯高爾夫球賽成功圓滿

香港華協會陳健明會長等為得獎選手頒獎和抽獎品，左上圖為男子組冠軍 Chao Ho。

由芝加哥香港 華協會（Hong Kong Club）主辦的首屆“香港杯”高爾夫球公開賽，日前在印第安納州北部的 Lost Marsh 高爾夫俱樂部隆重舉行。香港華協會會長陳健明，名譽會長朱慶龍、劉國仕，理事黎雅、麥浩嵐等職員到場為參賽選手組織安排。來自大芝加哥地區的80多位高爾夫球好手參加了這場標准18洞賽制的賽事，多位高手在比賽中得獎，其中男子組冠軍為 Chao Ho，亞軍 Kenneth Kwan和第三名黃寶章。女子組冠軍由 Jessie Moy 獲得，亞軍 Michelle Chow 和季軍 Annie Feng。還有多位選手獲最遠開球獎、最近洞獎等獎項。比賽結束后，主辦單位在芝加哥南富麗華酒樓舉行晚宴及頒獎典禮。

這場高爾夫球賽吸引了眾多大芝加哥地區的高爾夫球愛好者參賽。所謂高手雲集，特別是男子組冠軍和最遠開球獎獲得者、Bling bling auto spa 洗車店老闆 Chao Ho 更球技超群，屢創佳績。而男子組第三名的福建商會會長、恆泰食品集團 CEO 黃寶章也是高球 的常勝將軍。還有女子組季軍 Annie Feng 連中三元，同時獲得最遠開球獎和最近洞獎，實力超卓。不論男女高爾夫球愛好者，更多的後起之秀、明日之星參加當天的賽事，祈盼下屆再創佳績！