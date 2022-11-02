伊國會議員賈西亞如參選芝市長 勝選率高
一份最新出爐的民意調查顯示，伊利諾州第四區國會眾議員賈西亞(Jesus "Chuy" Garcia)如參選芝加哥市長，將可在第二輪決選中輕鬆擊敗現任芝加哥市長萊特福特，根據指出，賈西亞曾表示，如果可以獲得芝加哥市民支持的話「我傾向於參選市長」，一旦賈西亞真的參選，明年2月份舉行的市長選舉勢必更加競爭激烈。
這項民調是由北卡的公共政策民調公司(Public Policey Polling)在10月26日、27日間舉行，共訪問了616位芝加哥選民，這家公司專門替民主黨進行民意調查。其中一半的受訪者是透過家中電話受訪，另一半則透過手機或簡訊回答問題。該民調則是由賈西亞國會競選委員會委託進行。
該民調結果顯示，萊特福特獲得約22%的支持，賈西亞14%，慈善企業家威爾森則有12%選民支持，前芝加哥公校執行長維拉斯(Paul Vallas)支持率為8%，15區區長羅沛茲(Ray Lopez)7％，44區區長唐尼(Tom Tunny)4%，第四區區長金恩(Sophia King)以及庫克郡委員會委員強森(Brandon Johnson)則都獲得3％的支持；此外，還有25％的選民仍未決定支持哪一位候選人。
由於市長參選人爆棚，單一候選人拿下超過五成選票的機率低，而屆時兩位得票領先者進入第二輪決選的機率則相對提高，民調指出，假使賈西與萊特福特進入決選，兩人得票率預估為43％對34％，猶豫不決者約23%；如果是維拉斯對萊特福特，則預估為36%比39％，25％猶豫不定；威爾森與萊特福特進入決選，萊特福特將以43％領先威爾森的35％。
賈西亞說，從芝加哥選民獲得強而有力的支援非常重要，此外，尋找金援來開展競選活動也是另一個考慮因素，「我正在努力」，他補充，芝城正面臨非常嚴峻的挑戰，需要每個人一起攜手推動城市向前發展。他也明白表示，會在8日期中選舉後宣布是否參選，賈西亞也提到，只有民主黨失去國會眾議院主控權時，他才會參選市長。
賈西亞曾在2015年參選過芝城市長，並進入決選，不過後來爭取連任的伊曼紐以56％選票獲勝。
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