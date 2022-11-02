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伊國會議員賈西亞如參選芝市長 勝選率高

特派員黃惠玲／芝加哥報導
民調顯示，伊州國會眾議員賈西亞將可在芝加哥市長決選中擊敗現任市長萊特福特。(賈西亞臉書)
民調顯示，伊州國會眾議員賈西亞將可在芝加哥市長決選中擊敗現任市長萊特福特。(賈西亞臉書)

一份最新出爐的民意調查顯示，伊利諾州第四區國會眾議員賈西亞(Jesus "Chuy" Garcia)如參選芝加哥市長，將可在第二輪決選中輕鬆擊敗現任芝加哥市長萊特福特，根據指出，賈西亞曾表示，如果可以獲得芝加哥市民支持的話「我傾向於參選市長」，一旦賈西亞真的參選，明年2月份舉行的市長選舉勢必更加競爭激烈。

這項民調是由北卡的公共政策民調公司(Public Policey Polling)在10月26日、27日間舉行，共訪問了616位芝加哥選民，這家公司專門替民主黨進行民意調查。其中一半的受訪者是透過家中電話受訪，另一半則透過手機或簡訊回答問題。該民調則是由賈西亞國會競選委員會委託進行。

該民調結果顯示，萊特福特獲得約22%的支持，賈西亞14%，慈善企業家威爾森則有12%選民支持，前芝加哥公校執行長維拉斯(Paul Vallas)支持率為8%，15區區長羅沛茲(Ray Lopez)7％，44區區長唐尼(Tom Tunny)4%，第四區區長金恩(Sophia King)以及庫克郡委員會委員強森(Brandon Johnson)則都獲得3％的支持；此外，還有25％的選民仍未決定支持哪一位候選人。

由於市長參選人爆棚，單一候選人拿下超過五成選票的機率低，而屆時兩位得票領先者進入第二輪決選的機率則相對提高，民調指出，假使賈西與萊特福特進入決選，兩人得票率預估為43％對34％，猶豫不決者約23%；如果是維拉斯對萊特福特，則預估為36%比39％，25％猶豫不定；威爾森與萊特福特進入決選，萊特福特將以43％領先威爾森的35％。

賈西亞說，從芝加哥選民獲得強而有力的支援非常重要，此外，尋找金援來開展競選活動也是另一個考慮因素，「我正在努力」，他補充，芝城正面臨非常嚴峻的挑戰，需要每個人一起攜手推動城市向前發展。他也明白表示，會在8日期中選舉後宣布是否參選，賈西亞也提到，只有民主黨失去國會眾議院主控權時，他才會參選市長。

賈西亞曾在2015年參選過芝城市長，並進入決選，不過後來爭取連任的伊曼紐以56％選票獲勝。

賈西 芝加哥 民調

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