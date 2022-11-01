伊州失業率 全美50州最高

根據聯邦勞工統計局發布的最新失業數據指出，伊利諾州9月份的失業率為4.5%，在全美僅領先哥倫比亞特區，如與50州相比則位列最後一名。

伊州 9月份失業率與8月份相差無幾，仍高出疫情前的水平，伊州政策學會(Illinois Policy Institute)財政與經濟研究主任西爾(Bryce Hill)表示，「我們仍然缺少約8萬9000個工作崗位，這個數目比鄰近的威斯康辛等州都還要多」，他也提到，伊州工人薪資也比新冠肺炎期間低了1.5%。

他說，伊州透過長時間的按下暫停鈕，導致許多企業再也負擔不起營運費用，因此該州失去了將近3000名雇主。

伊州共和黨國會眾議員 戴維斯(Rodney Davis)表示，伊州民代們對於改變鼓勵就業增長與強化吸引製造業搬到伊州的政策並不感到擔心，然而伊州因為通貨膨脹 已經使商業環境更加複雜。

「上述情形是造成企業不到伊州的主要原因，而公司行號不來，失業率就無法有實際改善」，戴維斯說，在其他州並沒有存在這樣的狀況同時，就表示伊州的現行政策失敗。

伊州最新失業率比全美平均水準3.5%整整高出一個百分點，而比鄰周密蘇里州的2.4%更高出兩個百分點。

小企業推薦網站Alignable.com的卡斯圖(Chuck Casto)表示，由於通貨膨脹以及美國部分高稅收地區的企業，都陷入雇用工人的掙扎與困境之中，他說，「伊州稅率非常高，這對小企業來說挑戰很大」。

此外，伊州不僅失業率高，在生產總值(GDP)方面也表現欠佳，2022年第一季度伊州的國內生產總值下降了2.5%，幅度比中西部任何州都多。