我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金鐘視后馬之秦病逝 享壽80歲 戲外敢愛敢恨3婚生4子

當年家窮…茱莉亞羅勃茲：我出生 是金恩博士付帳

芝加哥衛生局：今冬新冠疫情將升溫 兒童要留意三重衝擊

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝市衛生局局長亞瓦迪(右)呼籲大家施打最新的雙價新冠疫苗。(芝市衛生局提供 )
芝市衛生局局長亞瓦迪(右)呼籲大家施打最新的雙價新冠疫苗。(芝市衛生局提供 )

芝加哥衛生局局長亞瓦迪表示，預測在未來幾周芝加哥市的新冠疫情社區傳播風險將升高到「中級」，她特別警告兒童群體應留意「新冠、流感與急性呼吸道疾病RSV」的三重衝擊。

根據衛生局統計，從今年5月到9月底為止，芝城疫情都維持在單日住院人數平均15到20個，每周死亡人數三到五個的「低度」社區傳播風險。不過，專門為對抗新冠變異感染而推出的「雙價補強劑(bivalent booster)」的接種率卻明顯偏低。

衛生局資料顯示，芝城民眾施打雙價補強劑疫苗的比率僅15%，亞瓦迪表示，尤其是符合施打資格的拉丁裔與非裔，其接種率僅分別僅為11％與不到8%。衛生局指出，施打疫苗補強劑對改善住院率有明顯效果，未接種者因感染新冠住院的可能性比完全接種者高出2.2倍，而未接種者與接種過補強劑者比較，住院率更高出2.7倍。

值得留意的是，衛生局10月24日的最新數據指出，亞裔每十萬人的七日滾動的平均單日感染率為12.7個，在全市僅次於非裔14.7，拉丁裔以11.1居第三位，白人則以10.排第四。

儘管現階段庫克郡並未列入全美2％的高傳播風險的郡縣，但亞瓦迪擔憂情況在接下來會有所改變。亞瓦迪說，要確保民眾染疫不要住院，最好的途徑就是讓更多人接種最新的疫苗。

亞瓦迪呼籲民眾，趁著所有疫苗與補強劑仍有聯邦補助可免費接種時盡快施打，因為很可能在明年第一季時施打疫苗就要支付費用，尤其是沒有健康保險者。

亞瓦迪也警告，包括新冠、流感與RSV等兒童急性呼吸道疾病的發病率還會上升，家長必須提高警覺，她說，RSV通常的徵兆為輕微感冒，但在一歲以下的幼兒中，時常成為肺炎和細支氣管炎的主要原因，而早產或患有心臟或肺部疾病的嬰兒罹患RSV的風險也很高，尤其不像新冠肺炎與流感，RSV現在仍然沒有疫苗可以接種。

疫苗 流感 芝城

上一則

新州最近降雨量 不足以完全緩解旱情

延伸閱讀

呼吸道感染 橙縣兒童住院激增

呼吸道感染 橙縣兒童住院激增
大芝加哥地區華僑華人聯合會　第12屆常務理事會宣誓就職

大芝加哥地區華僑華人聯合會　第12屆常務理事會宣誓就職
RSV病毒肆虐 伊州兒科加護床只剩6％可用

RSV病毒肆虐 伊州兒科加護床只剩6％可用
兒童即使染疫過 也應接種疫苗

兒童即使染疫過 也應接種疫苗
2022年美國亞裔保險理財協會年會　芝加哥盛大舉行

2022年美國亞裔保險理財協會年會　芝加哥盛大舉行
打AZ疫苗容易有血栓 新研究證實「風險比輝瑞高30%」

打AZ疫苗容易有血栓 新研究證實「風險比輝瑞高30%」

熱門新聞

50歲的艾倫涉嫌殺害兩少女。(印州州警)

印州2少女死前錄下兇嫌聲音與照片 5年半後疑犯落網

2022-10-31 13:04
普林斯頓大學女大生蜜絲拉赫·伊萬那堤失蹤一周後，遺體在20日下午1時許於學校網球場後方的鄰近區域尋獲。（CNN有線電視新聞網截圖）

普林斯頓失蹤女大生 遺體尋獲 死因待解剖

2022-10-25 13:24
瑞貝卡克拉克警覺得野牛正要衝向她，開始死命奔逃。(Rebecca Clark抖音)

帽石峽谷州立公園 女遊客遭野牛撞飛

2022-10-24 14:08
在戶外看到沒有主人在身旁的狗時，可小心接近狗兒並察看是否掛有狗牌。 (記者陳曼玲／攝影)

3種狗狗可賣10萬… 竊案暴增40% 專家籲寵物裝晶片

2022-10-26 16:35
亞城都會區的平均房貸利率在過去一年持續飆漲，房地產市場明顯陷入衰退。(美聯社)

房貸利率暴漲 亞城房市衰退 9月大都會區售出7450套房

2022-10-28 15:48
霍根10月31日在推特上表示自己確診新冠肺炎。（取自霍根推特）

霍根二度確診新冠 症狀輕微 居家辦公

2022-10-31 15:21

超人氣

更多 >
好市多黑五優惠出爐 2波段大手筆促銷

好市多黑五優惠出爐 2波段大手筆促銷
馬斯克推特轉發「裴洛西夫帶男妓回家」惹議

馬斯克推特轉發「裴洛西夫帶男妓回家」惹議
中國名導馮小剛傳移居美國 社群祝福比罵聲多

中國名導馮小剛傳移居美國 社群祝福比罵聲多
華醫涉保險詐欺 開庭前撞船失蹤

華醫涉保險詐欺 開庭前撞船失蹤
全民反腐 中國美女官員佩戴價值3萬元奢侈品遭舉報

全民反腐 中國美女官員佩戴價值3萬元奢侈品遭舉報