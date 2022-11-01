芝加哥衛生局：今冬新冠疫情將升溫 兒童要留意三重衝擊

芝市衛生局局長亞瓦迪(右)呼籲大家施打最新的雙價新冠疫苗。(芝市衛生局提供 )

芝加哥衛生局局長亞瓦迪表示，預測在未來幾周芝加哥市的新冠疫情社區傳播風險將升高到「中級」，她特別警告兒童群體應留意「新冠、流感 與急性呼吸道疾病RSV」的三重衝擊。

根據衛生局統計，從今年5月到9月底為止，芝城 疫情都維持在單日住院人數平均15到20個，每周死亡人數三到五個的「低度」社區傳播風險。不過，專門為對抗新冠變異感染而推出的「雙價補強劑(bivalent booster)」的接種率卻明顯偏低。

衛生局資料顯示，芝城民眾施打雙價補強劑疫苗 的比率僅15%，亞瓦迪表示，尤其是符合施打資格的拉丁裔與非裔，其接種率僅分別僅為11％與不到8%。衛生局指出，施打疫苗補強劑對改善住院率有明顯效果，未接種者因感染新冠住院的可能性比完全接種者高出2.2倍，而未接種者與接種過補強劑者比較，住院率更高出2.7倍。

值得留意的是，衛生局10月24日的最新數據指出，亞裔每十萬人的七日滾動的平均單日感染率為12.7個，在全市僅次於非裔14.7，拉丁裔以11.1居第三位，白人則以10.排第四。

儘管現階段庫克郡並未列入全美2％的高傳播風險的郡縣，但亞瓦迪擔憂情況在接下來會有所改變。亞瓦迪說，要確保民眾染疫不要住院，最好的途徑就是讓更多人接種最新的疫苗。

亞瓦迪呼籲民眾，趁著所有疫苗與補強劑仍有聯邦補助可免費接種時盡快施打，因為很可能在明年第一季時施打疫苗就要支付費用，尤其是沒有健康保險者。

亞瓦迪也警告，包括新冠、流感與RSV等兒童急性呼吸道疾病的發病率還會上升，家長必須提高警覺，她說，RSV通常的徵兆為輕微感冒，但在一歲以下的幼兒中，時常成為肺炎和細支氣管炎的主要原因，而早產或患有心臟或肺部疾病的嬰兒罹患RSV的風險也很高，尤其不像新冠肺炎與流感，RSV現在仍然沒有疫苗可以接種。