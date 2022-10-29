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RSV病毒肆虐 伊州兒科加護床只剩6％可用

特派員黃惠玲／芝加哥報導
Advocate兒童醫院急診室兒童患者暴增。(Advocate兒童醫院臉書)
Advocate兒童醫院急診室兒童患者暴增。(Advocate兒童醫院臉書)

芝加哥地區的兒科醫生警告，嬰幼兒呼吸道融合病毒(Respiratory Syncytical Virus, RSV)正在導致大量患者住院，根據統計，伊利諾州兒科加護病房(PICU)289張病床，已經使用了94％，而芝加哥占了其中一半。

芝加哥羅許大學醫院(Rush University Medical Center)分享了醫生、護士幫助治療許多感染RSV兒童患者的情況，新生兒兒科呼吸治療經理蓋斯特肯柏(Anne Geistkemper)說，「我們接受大量感染RSV的病童到一院，而且患者非季節性的提早出現。」

她說，從9月以來，該醫院的這類患者增加了三倍，他建議家長如果發現孩子呼吸困難，因趕快打電話給兒科醫生，她描述，「你會看到孩子們呼吸時脖子更用力，腹部呼吸也更用力，有的連吸氣都很耗力，甚至會看到肋骨」。

目前芝加哥地區三大兒童醫院的急診室、病床均已是爆滿狀態。

從今年8月中旬開始，芝加哥北郊及南郊的兩家Advocate兒童醫院就出現大量感染RSV病毒就醫的兒童，如今嬰幼兒病患還在持續增多，該醫院系統首席醫務官貝爾蒙(Frank Belmonte)表示，病床緊張程度已創下20年來紀錄。

芝市露黎兒童醫院(Ann & Robert H. Lurie Children's Hospital of Chicago)在過去幾周，嬰幼兒群體中的RSV確診率高達40%。

該醫院傳染病部門主任科西歐勒克(Larry Kociolek)說，往年11月到12月是RSV病毒感染的高峰期，但今年的病毒擴散時間大幅提前，該病毒對於有基礎疾病的嬰幼兒造成嚴重症狀。

芝加哥大學柯默兒童醫院(Comer Children's Hospital)說，RSV病毒的確診率達到45%左右，該醫院已連續40天處在病床全部滿員的狀態，從其他社區醫院轉來的病例數也暴增75%。

一般而言，RSV病毒的爆發期是每年11月到隔年3月，但是今年卻提前到8月份就開始大量出現，這種現象醫療界尚未給出解釋。

伊州衛生廳主任沃哈拉(Sameer Vohra)說，感染該病毒的患者，常因呼吸困難而很難吃喝，這可能導致脫水，甚至需送急診住院，「萬聖節、生日聚會等要特別小心，記得接種疫苗，一旦生病就應待在家中」，他呼籲大家採取預防措施，因為目前該州可用的兒科加護病床，僅剩6％可用。

芝加哥 疫苗 萬聖節

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