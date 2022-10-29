我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登11月訪埃及、赴亞洲出席東協峰會 賀錦麗接續出訪

搬梯爬上2樓 持槍3匪洗劫紐約華裔家 母護3女飽受驚嚇

UIC校園及周邊 送餐機器人服務擴大試行

記者黃曉文／綜合報導
星艦科技的送餐機器人，將擴大在UIC校園及附近地區的服務。(星艦科技官方臉書)
星艦科技的送餐機器人，將擴大在UIC校園及附近地區的服務。(星艦科技官方臉書)

芝加哥市議會執照和消費者保護委員會 (Committee on License and Consumer Protection)日前批准了一項由芝加哥市長萊特福特提出的議案，該方案將允許機器人擴大在芝加哥伊利諾大學(UIC)校園及附近地區，為更多餐廳與超市提供送貨服務。

執照與消保委員會通過的這項條例，將原本因應疫情推出為期一年，且僅限UIC校園部分地區的試點項目擴大施行，推出送餐機器人的星艦科技公司(Starship Technologies)獲得授權在好斯提特街(Halsted Street) 、奧格登大道 (Ogden Avenue)、羅斯福路 (Roosevelt Road )和艾森豪威爾高速公路(Eisenhower Expressway )範圍，推出兩年的試營運。

星艦科技首席通訊官托希(Ryan Tuohy)說，送餐機器人將僅在人行道和行人穿越道行動，附近無人時，該機器人最高時速可達4哩，目前每次運送費為1.99元。

托希表示，「送餐機器人會避開危險，只有絕對安全的情況下才會通過馬路」。總部位於愛沙尼亞的這家公司，在全球送餐數量已累計高達400萬次。「機器人不會做出冒險的決定，它比人類有耐心，當不確定路況時，它就會等待。」

UIC行政副校長科羅納度(John Coronado)表示，校區的3.4萬名學生與教職員，都很享受機器人送餐帶來的「便利性與可負擔價格」。在校園送餐一向不易，但該機器人即使在冬天也能安全可靠地送達指定地點。

UIC業務發展執行董事法雷爾(Charles Farrell)表示，機器人試營運期間，每周訂單約100件，校園現有20台機器人，如果市議會全員投票通過該擴展方案，將再增加10台機器人。

Al's Italian Beef餐館位於機器人送餐的新範圍內，東主帕切利(Al Pacelli)一想到讓機器人幫他送三明治就覺得吃驚，「聽起來不合理，如果要搭電梯或走樓梯怎麼辦？並非每個人都願意到街上取餐」，但他表示會願意嘗試該項新服務。

他說，現在的送餐平台向顧客與商家雙向收費，成本常常因此增達30%，如果機器人送餐能降低開銷何樂不為，況且顧客也不用付額外小費。

伊州餐館協會 (Illinois Restaurant Association)主席涂以亞(Sam Toia)說，芝加哥衛生局會確保設備配送冷食與熱食的可靠與安全。該設施已在麥迪遜、舊金山、華府使用，目前未傳出任何食安問題。

芝加哥 疫情 投票

上一則

世報、味全「家庭小廚師」繪畫賽11/9截止

下一則

成功大學大紐約區校友會年會 嚴浩瑋接任會長

延伸閱讀

芝耗資3.8億興建鐵路高架橋 紓解交通擁塞

芝耗資3.8億興建鐵路高架橋 紓解交通擁塞
緊臨華埠 芝加哥78區伊大「發現夥伴」學院 2024年開工

緊臨華埠 芝加哥78區伊大「發現夥伴」學院 2024年開工
建設芝加哥 啟動2年20億投資計畫

建設芝加哥 啟動2年20億投資計畫
芝加哥圖書館推出「書籍保護區」 開放禁書借閱

芝加哥圖書館推出「書籍保護區」 開放禁書借閱
芝公共交通附近住宅停車設限 盼緩解塞車亂象

芝公共交通附近住宅停車設限 盼緩解塞車亂象
不漲了… 芝市長撤銷調高房地產稅 被批選舉噱頭

不漲了… 芝市長撤銷調高房地產稅 被批選舉噱頭

熱門新聞

華府高檔餐廳的可負擔性和便利程度在全國排名第一。（記者張筠 / 攝影）

全美最佳美食城市 華府第13 高檔餐廳可負擔性奪冠

2022-10-21 12:35
普林斯頓大學女大生蜜絲拉赫·伊萬那堤失蹤一周後，遺體在20日下午1時許於學校網球場後方的鄰近區域尋獲。（CNN有線電視新聞網截圖）

普林斯頓失蹤女大生 遺體尋獲 死因待解剖

2022-10-25 13:24
芝城北郊的薇妮卡村名列伊州最富有的城鎮。(薇妮卡村官網)

芝市郊10大富人區 薇妮卡拔頭籌

2022-10-21 02:00
隨意累石為碑，恐影響生態極大。(Ryan Klaus/ Unsplash)

不要在野外「累石為碑」了 這行為會威脅到野生動物生存

2022-10-19 20:09
登上美國發明家名人堂的首位台裔科學家蕭美琛。（取自美國發明家名人堂官網）

台灣之光 首位台裔蕭美琛榮登發明家名人堂

2022-10-19 02:05
瑞貝卡克拉克警覺得野牛正要衝向她，開始死命奔逃。(Rebecca Clark抖音)

帽石峽谷州立公園 女遊客遭野牛撞飛

2022-10-24 14:08

超人氣

更多 >
北加知名牙醫徐麗麗遇害 73歲男友涉謀殺

北加知名牙醫徐麗麗遇害 73歲男友涉謀殺
僱兇殺女友徐麗麗 73歲華男剛進獄就自殺

僱兇殺女友徐麗麗 73歲華男剛進獄就自殺
你正在喝嗎？這12類飲品 最好立刻戒掉它們

你正在喝嗎？這12類飲品 最好立刻戒掉它們
舊金山住處遭歹徒闖入 裴洛西丈夫保羅遭攻擊送醫

舊金山住處遭歹徒闖入 裴洛西丈夫保羅遭攻擊送醫
裴洛西丈夫與襲擊者扭打在一起 嫌犯身份已確認

裴洛西丈夫與襲擊者扭打在一起 嫌犯身份已確認