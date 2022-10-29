UIC校園及周邊 送餐機器人服務擴大試行

星艦科技的送餐機器人，將擴大在UIC校園及附近地區的服務。(星艦科技官方臉書)

芝加哥 市議會執照和消費者保護委員會 (Committee on License and Consumer Protection)日前批准了一項由芝加哥市長萊特福特提出的議案，該方案將允許機器人擴大在芝加哥伊利諾大學(UIC)校園及附近地區，為更多餐廳與超市提供送貨服務。

執照與消保委員會通過的這項條例，將原本因應疫情 推出為期一年，且僅限UIC校園部分地區的試點項目擴大施行，推出送餐機器人的星艦科技公司(Starship Technologies)獲得授權在好斯提特街(Halsted Street) 、奧格登大道 (Ogden Avenue)、羅斯福路 (Roosevelt Road )和艾森豪威爾高速公路(Eisenhower Expressway )範圍，推出兩年的試營運。

星艦科技首席通訊官托希(Ryan Tuohy)說，送餐機器人將僅在人行道和行人穿越道行動，附近無人時，該機器人最高時速可達4哩，目前每次運送費為1.99元。

托希表示，「送餐機器人會避開危險，只有絕對安全的情況下才會通過馬路」。總部位於愛沙尼亞的這家公司，在全球送餐數量已累計高達400萬次。「機器人不會做出冒險的決定，它比人類有耐心，當不確定路況時，它就會等待。」

UIC行政副校長科羅納度(John Coronado)表示，校區的3.4萬名學生與教職員，都很享受機器人送餐帶來的「便利性與可負擔價格」。在校園送餐一向不易，但該機器人即使在冬天也能安全可靠地送達指定地點。

UIC業務發展執行董事法雷爾(Charles Farrell)表示，機器人試營運期間，每周訂單約100件，校園現有20台機器人，如果市議會全員投票 通過該擴展方案，將再增加10台機器人。

Al's Italian Beef餐館位於機器人送餐的新範圍內，東主帕切利(Al Pacelli)一想到讓機器人幫他送三明治就覺得吃驚，「聽起來不合理，如果要搭電梯或走樓梯怎麼辦？並非每個人都願意到街上取餐」，但他表示會願意嘗試該項新服務。

他說，現在的送餐平台向顧客與商家雙向收費，成本常常因此增達30%，如果機器人送餐能降低開銷何樂不為，況且顧客也不用付額外小費。

伊州餐館協會 (Illinois Restaurant Association)主席涂以亞(Sam Toia)說，芝加哥衛生局會確保設備配送冷食與熱食的可靠與安全。該設施已在麥迪遜、舊金山、華府使用，目前未傳出任何食安問題。