伊州閱讀與數學分數 連2年下降 遠低於疫前

芝加哥公立學校學生的閱讀與數學測試分數，受到疫情影響連續第二年偏低。(芝加哥興氏公立小學)

伊利諾州教育委員會(Illinois State Board of Education)27日公布最新數學與閱讀測試成績顯示，該州學生連續第二年學習成效遠低於疫情前水平，自2019年來，伊州 所有種族與族裔群體學生的考試分數都有所下降，此外也加劇了白人與亞裔學生及其他有色人種學生間的成就差距。

伊州小學生的閱讀表現與之前的「全國成績單」(Nation's Report Card)的測試結果一致，在全州範圍內，達到英語測試標準的學生，比2019年減少20％，比2021年也減少了2％。與2019年相比，達到數學標準的學生少了19％，與2021年比則成績持平。

伊州教育官員表示，2021年的表現實際上比官方結果顯示的更糟糕，他們說，因為入學率低於正常水平，白人學生比率過高，而有色人種比率偏低。

芝加哥公校 學生的測試分數反映了伊州趨勢，閱讀達到標準的人數比2019年低，其中三年級英語過關率是閱讀能力最關鍵的一年，而伊州三年級到八年級的學生，在伊州IAR考試中，英語通過率僅17％。

不過，州府教育領導人員刻意忽視分數表現，伊州教育總監 愛亞拉(Carmen Ayala)說表示，學生在上學年的成績改善速度加快，令人受到鼓舞，此外，州府教育廳也提到，該州高中畢業率達87％，創下12年來新高，而教師保留率也高達88％。

伊州的平均SAT分數為960分，比2019年的平均低了34分。

芝加哥公校學生的測試成績仍然偏低，例如芝公校三年級生的閱讀考試中，多達44％學生列入最低標準類別，2019年時此比率僅26％。整體而言，三年級生到八年級的芝公校生，僅約20％達到英語閱讀標準，三年前則有27％達到標準。

芝公校總監馬丁內茲(Pedro Martinez)說，這些數據清楚反映了疫情帶來的持久挑戰，「這並未反應學生的能力，也沒有反應教師的辛勤工作，而是面對疫情出現的狀況」，他仍樂觀表示，今年將成為「復甦之年」，芝公校已經在課程安排、教學實踐與學生參與方面做了很多改善與投資。