我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞裔擁槍派：只要有槍 就不會無助地死去

槍枝武器該不該管制 亞裔族群看法不同

走過50年 芝科工館拍賣馬戲團展出文物

記者陳曼玲／綜合報導
芝加哥科學工業博物館結束展期50年的馬戲團文物展，並拍賣展覽物件。(芝加哥科工館臉書)
芝加哥科學工業博物館結束展期50年的馬戲團文物展，並拍賣展覽物件。(芝加哥科工館臉書)

為了騰出空間展覽新內容，芝加哥科學工業博物館(Museum of Science and Industry Chicago)結束展期50年的馬戲團文物藝術展，即日起在網路拍賣該展覽的文物。

這項馬戲團文物展覽自 1970 年開始，展出跟馬戲團有關的照片、海報、節目單等相關物件，讓馬戲團迷懷念不已，而沒機會參觀過真實馬戲團的民眾則可從迷你的人偶和立體模型來一窺馬戲團表演與生活。

當中有些收藏品可追溯至 1920 年代，像是芝加哥鐵路工人韋伯 (ROLAND WEBER) 把馬戲團的熱衷表現在製作的模型小物上，從1872 年到 1929 年大蕭條來襲之前，韋伯的作品表現出馬戲團的輝煌時期：有立體模型與迷你人偶和八個較小的插圖、空中飛人和馴獅師、像是馬戲團工人坐在馬桶上閱讀的日常生活場景。

威斯康辛州巴拉布馬戲團世界博物館(Circus World Museum in Baraboo)的檔案管理員施雷克(Pete Shrake)說，當馬戲團到達小鎮時，就像搭起一座帳篷城，整座小鎮打烊，居民都前往馬戲團看表演，而韋伯的微縮模型真實捕捉到了當年參觀馬戲團的興奮。

然而，博物館藏品總監兼首席策展人麥卡錫 (KATHLEEN MCCARTHY) 說，由於科學日新月異，博物館希望展出觀眾感興趣的東西，雖然馬戲團展覽的內容代表一段愉悅的懷舊記憶，但博物館需要結束這個長達50年的展覽區域，騰出空間展覽新內容。

博物館已經在POTTERAUCTIONS.COM網站上的 POTTER & POTTER AUCTIONS，舉行競標拍賣該博物館的藏品，以及來自全球數百件與馬戲團相關的物品，像是舊照片、馬戲團海報和雜耍藝人的照片、人偶、迷你馬戲團模型等。

博物館 芝加哥 拍賣

上一則

稱阿拉伯裔生「恐怖分子」 新州師失言歧視挨告

下一則

航天博物館新展 萊特兄弟飛行者號亮相

延伸閱讀

哈利王子意外現身舊金山 「治療說」遭質疑

哈利王子意外現身舊金山 「治療說」遭質疑
NASA公開韋伯望遠鏡新照 揭「創生之柱」宇宙美景

NASA公開韋伯望遠鏡新照 揭「創生之柱」宇宙美景
NASA試撞小行星新影像 衝擊力似比預期大很多

NASA試撞小行星新影像 衝擊力似比預期大很多
NASA發射韋伯太空望遠鏡 探索宇宙生成奧秘

NASA發射韋伯太空望遠鏡 探索宇宙生成奧秘
太陽系最遙遠行星 海王星、海王星環清晰影像曝光

太陽系最遙遠行星 海王星、海王星環清晰影像曝光
韋伯望遠鏡捕捉獵戶座大星雲 揭露恆星誕生細節

韋伯望遠鏡捕捉獵戶座大星雲 揭露恆星誕生細節

熱門新聞

隨意累石為碑，恐影響生態極大。(Ryan Klaus/ Unsplash)

不要在野外「累石為碑」了 這行為會威脅到野生動物生存

2022-10-19 20:09
華府高檔餐廳的可負擔性和便利程度在全國排名第一。（記者張筠 / 攝影）

全美最佳美食城市 華府第13 高檔餐廳可負擔性奪冠

2022-10-21 12:35
德州一位業者徵人，但高掛「笨蛋勿擾」布條，引來兩極評論。(KHOU電視台)

「笨蛋勿擾」這句招工用詞 讓德州業主成功達到目的

2022-10-20 20:29
芝城北郊的薇妮卡村名列伊州最富有的城鎮。(薇妮卡村官網)

芝市郊10大富人區 薇妮卡拔頭籌

2022-10-21 02:00
普林斯頓大學女大生蜜絲拉赫·伊萬那堤失蹤一周後，遺體在20日下午1時許於學校網球場後方的鄰近區域尋獲。（CNN有線電視新聞網截圖）

普林斯頓失蹤女大生 遺體尋獲 死因待解剖

2022-10-25 13:24
物價高升迫使餐館提高價格，新州一居民出外吃早餐，點了一份法國吐司竟要22元感到震驚。(Getty Images)

牛肉漲1倍、雞肉漲3倍…新州物價飆漲 居民減少外食

2022-10-20 13:11

超人氣

更多 >
為1100萬弒母 華男判刑最高恐無期徒刑

為1100萬弒母 華男判刑最高恐無期徒刑
持槍男劫紐約公車 20餘乘客驚魂7分鐘 司機跳窗逃生

持槍男劫紐約公車 20餘乘客驚魂7分鐘 司機跳窗逃生
華郵：馬斯克完成收購推特 立刻開除執行長等4位最高層

華郵：馬斯克完成收購推特 立刻開除執行長等4位最高層
嫌油價太高？沙國告訴西方：請自己擴大投資解決問題

嫌油價太高？沙國告訴西方：請自己擴大投資解決問題
封城2個月 有人餓死有人跳樓 西藏大量人民湧上街抗議

封城2個月 有人餓死有人跳樓 西藏大量人民湧上街抗議