走過50年 芝科工館拍賣馬戲團展出文物

芝加哥科學工業博物館結束展期50年的馬戲團文物展，並拍賣展覽物件。(芝加哥科工館臉書)

為了騰出空間展覽新內容，芝加哥 科學工業博物館 (Museum of Science and Industry Chicago)結束展期50年的馬戲團文物藝術展，即日起在網路拍賣 該展覽的文物。

這項馬戲團文物展覽自 1970 年開始，展出跟馬戲團有關的照片、海報、節目單等相關物件，讓馬戲團迷懷念不已，而沒機會參觀過真實馬戲團的民眾則可從迷你的人偶和立體模型來一窺馬戲團表演與生活。

當中有些收藏品可追溯至 1920 年代，像是芝加哥鐵路工人韋伯 (ROLAND WEBER) 把馬戲團的熱衷表現在製作的模型小物上，從1872 年到 1929 年大蕭條來襲之前，韋伯的作品表現出馬戲團的輝煌時期：有立體模型與迷你人偶和八個較小的插圖、空中飛人和馴獅師、像是馬戲團工人坐在馬桶上閱讀的日常生活場景。

威斯康辛州巴拉布馬戲團世界博物館(Circus World Museum in Baraboo)的檔案管理員施雷克(Pete Shrake)說，當馬戲團到達小鎮時，就像搭起一座帳篷城，整座小鎮打烊，居民都前往馬戲團看表演，而韋伯的微縮模型真實捕捉到了當年參觀馬戲團的興奮。

然而，博物館藏品總監兼首席策展人麥卡錫 (KATHLEEN MCCARTHY) 說，由於科學日新月異，博物館希望展出觀眾感興趣的東西，雖然馬戲團展覽的內容代表一段愉悅的懷舊記憶，但博物館需要結束這個長達50年的展覽區域，騰出空間展覽新內容。

博物館已經在POTTERAUCTIONS.COM網站上的 POTTER & POTTER AUCTIONS，舉行競標拍賣該博物館的藏品，以及來自全球數百件與馬戲團相關的物品，像是舊照片、馬戲團海報和雜耍藝人的照片、人偶、迷你馬戲團模型等。