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緬城梅仲仁當選全美梅氏理事長　蒞臨芝城梅氏總公所向太祖神像虔誠拜祭

本報芝加哥訊

身為美中區知名僑領、世界梅氏宗親總會元老、臺山端芬中學美中校友會總顧問梅忠和老先生夫婦日前攜兒子和孫子來到芝城梅氏總公所，因為其大兒子梅仲仁今年當選了全美梅氏理事長，故在10/22日特別由父母親陪同一起來到芝城梅氏總公所拜訪梅氏宗親，并出錢買了燒豬、美酒、三牲果品以及元寶蠟燭等貢品，向太祖神像虔誠拜祭。當天忠和元老及仲仁理事長還向芝城梅氏總公所和婦女部各捐贈 $1000。

拜祭儀式由中文書記梅勇主持。梅勇代表芝城梅氏總公所全體宗親對全美理事長仲仁一行來訪表示熱烈歡迎，并對仲仁理事長出錢購買拜祖貢品表示衷心感謝！理事長仲仁在全美梅氏元老悅文、楹仲、新立、楹活、卓明宗長，芝城梅氏總公所主席國洲等宗親的陪同下，全體宗親及職員依照梅氏家族傳統，向太祖神像行三鞠躬禮，然後上香敬酒、獻三牲果品，祈求祖先福蔭。梅勇表示，祭祖是我們感恩先祖恩德，發揚梅氏文化和精神，也是梅氏族人應該承擔的責任和義務，壯大梅氏家族聲威任重道遠，愿我們梅氏齊心協力，團結一起形成一股強大的力量，壯我梅氏。祝願我們梅氏朝朝順景，歲歲安寧！

當晚，芝城梅氏總公所在南華埠翠亨邨設宴歡迎遠道緬城而來的忠和元老一家四口，還為忠和元老夫婦慶祝88歲生日，大家一起切大蛋糕，唱生日歌，場面十分熱鬧喜慶！88歲高齡的梅忠和老先生一家為人謙遜低調、熱心慈善公益事業，不論在緬城或芝加哥華人社區乃至世界梅氏宗親總會均為德高望重僑界翹楚，譽滿僑社，值得敬重！現在，他們的第二代和第三代同樣熱愛自己的祖籍國，熱愛家鄉台山。積極參與梅氏宗親的各項活動。其大兒子梅仲仁更在今年六月當選全美梅氏理事長，剛剛退休隨即投身服務鄉親的行列，精神可嘉！大家祝願梅忠和元老夫婦好心有好報，夫妻恩愛，兒孫滿堂，家庭和睦，幸福美滿，長命百歲！

芝城梅氏總公所宗親為忠和元老夫婦慶祝88歲生日切大蛋糕，唱生日歌，場面十分熱鬧喜...
芝城梅氏總公所宗親為忠和元老夫婦慶祝88歲生日切大蛋糕，唱生日歌，場面十分熱鬧喜慶！
全美梅氏理事長梅仲仁與芝城宗親及職員向太祖神像虔誠拜祭。
全美梅氏理事長梅仲仁與芝城宗親及職員向太祖神像虔誠拜祭。

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