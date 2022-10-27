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密大醫學院調查：食品漲價影響長者健康

特派員黃惠玲／綜合報導
密大醫學院調查顯示，物價增長影響耆老飲食健康。(pixabay)
密大醫學院調查顯示，物價增長影響耆老飲食健康。(pixabay)

密西根大學醫學院的民調顯示，美國50歲以上者中，高達四分之三表示，食品價格上漲對他們產生了一定或很大的影響；其中近三分之一受訪者說，由於食品成本增加，他們的飲食變得不那麼健康。

該報告指出，食品成本上漲，尤其對那些覺得自己的身心健康狀況一般或較差者，以及低收入家庭或教育程度較低者所造成的衝擊衝擊，明顯比其他族群大。

超過三分之一的50至80歲的中壯年與長者表示，食品雜貨成本提高對他們造成了很大影響。其中50歲和60歲出頭的年齡組有41%的受訪者認同這一點，而65至80歲的受訪者中，也有30%贊同這一看法。

總體而言，感覺「食品雜貨越貴越影響生活」人士中，身體健康狀況一般或較差者有46%、心理健康狀況一般或較差者有58%、家庭收入低於3萬元者則有56%認同，高中或以下學歷者中，有48%同感。

通貨膨脹壓力對老年人購買的食物種類也帶來直接影響。其中50至64歲的年齡層中，超過三分之一(36%)的受訪者表示，由於東西價格比以前貴，他們的飲食也比較太健康，在65至80歲的群體中，此比率為24%。

密大醫學中心民意調查主任馬蘭尼(PreetiMalani)表示，對於最脆弱的老年人來說，食品成本大幅上漲可能會使情況變得更糟。

在50到64歲的受訪成年人中，約有三分之一(32%)表示他們飲食均衡，而65至80歲的年齡層，有44%覺得自己飲食均衡。有大學學歷者更有可能主張他們的飲食良好，此比率為38%，而相對學歷僅為高中或以下者，比率只有28%。

身體或心理健康狀況一般或較差的老年人中，覺得自己飲食達到均衡的比率更低，分別只有23%和16%。

該民調也詢問受訪者有關他們吃水果蔬菜的情形，其中有38％表示他們沒有吃足夠份量的水果蔬菜，而這種情形在身體健康較差的族群中，比率更高達51％，心理健康有問題者，此比率也達56％。

心理健康 醫學 民調

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