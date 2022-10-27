芝耗資3.8億興建鐵路高架橋 紓解交通擁塞

芝加哥將興建鐵路高架橋來舒緩載客與載貨鐵路交通擁塞狀況，並提高Metra服務效率。(取自Metra臉書)

為了解決載客與載貨鐵路在芝加哥 南邊(SouthSide)的交通擁塞狀況，伊利諾州與聯邦、鐵路公司等政府與民間的單位耗資3億8000萬元，在本月開工興建鐵路高架天橋(flyover)，希望完成後能減少火車交會的交通瓶頸，提升Metra地鐵 的服務效率，並改善行人、駕駛穿越交叉路口的安全。

芝加哥市長萊特福特(LoriLightfoot)說，芝加哥是北美的交通和經濟中心，由於目前在75街的鐵路交叉點的交通非常繁忙，每天有30輛Metra線的火車，和90輛載貨火車交會，當Metra火車穿越市內多處載貨火車的軌道時，在通勤高峰期間，Metra火車會先行，導致載貨火車長時間等候而空轉排放廢氣，嚴重影響空氣品質並造成氣候的溫室效應。

她認為第75街走廊改善項目(The75thStreetCorridorImprovementProject)的工程將會解除該地的鐵路交通瓶頸。

這項工程包括四個階段，第一階段會在西部大道(Western Ave)和達門大道(Damen Ave)之間的第75街鐵路交叉口，建造一座名為森林之丘鐵路天橋(ForestHill Flyover)的高架橋，舒緩貝爾特鐵路公司(Belt Railway Company)、CSX和諾福克南方(Norfolk Southern)鐵路的載貨火車的交通流量，減少載貨火車等候時間。

另外，高架鐵路天橋還會連接Metra的西南線與現有的磐石島區域(RockIslandDistrict)的軌道，提高Metra載客量與安全性。

第二階段會拆除第71街的路面鐵路平交道，保護行人、單車騎士和駕駛的安全。

這是芝加哥地區環境和交通效率計畫(Chicago Region Environment and Transportation Efficiency Program，簡稱CREATE)有史以來最龐大的項目，結合政府與民間之力，並獲得從聯邦、州、郡和市府的交通部門的資助。

未來在資金充足的情況下，此計畫將會把Metra西南線終點站從聯合車站延伸到拉薩爾街站(LaSalle Street)。

眾議員加西亞(Jesus“Chuy”Garcia)說，芝加哥是全美最繁忙的貨運鐵路樞紐，每天約有500輛載貨火車和750輛載客火車穿行芝市，他說第75街走廊改善項目完工後每年將為乘客節省8500小時的誤點時間。

伊州 州長普利茲克(J.B. Pritzker)更盼望這個項目為南區的帶來更多的工作機會，並促進伊州和芝市的經濟繁榮。