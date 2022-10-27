我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

銀行「吃定」小客戶 拜登開選舉支票：打擊不合理收費

中共20大嚇跑投資人 海外上市中企損失700億

芝耗資3.8億興建鐵路高架橋 紓解交通擁塞

記者陳曼玲／綜合報導
芝加哥將興建鐵路高架橋來舒緩載客與載貨鐵路交通擁塞狀況，並提高Metra服務效率。(取自Metra臉書)
芝加哥將興建鐵路高架橋來舒緩載客與載貨鐵路交通擁塞狀況，並提高Metra服務效率。(取自Metra臉書)

為了解決載客與載貨鐵路在芝加哥南邊(SouthSide)的交通擁塞狀況，伊利諾州與聯邦、鐵路公司等政府與民間的單位耗資3億8000萬元，在本月開工興建鐵路高架天橋(flyover)，希望完成後能減少火車交會的交通瓶頸，提升Metra地鐵的服務效率，並改善行人、駕駛穿越交叉路口的安全。

芝加哥市長萊特福特(LoriLightfoot)說，芝加哥是北美的交通和經濟中心，由於目前在75街的鐵路交叉點的交通非常繁忙，每天有30輛Metra線的火車，和90輛載貨火車交會，當Metra火車穿越市內多處載貨火車的軌道時，在通勤高峰期間，Metra火車會先行，導致載貨火車長時間等候而空轉排放廢氣，嚴重影響空氣品質並造成氣候的溫室效應。

她認為第75街走廊改善項目(The75thStreetCorridorImprovementProject)的工程將會解除該地的鐵路交通瓶頸。

這項工程包括四個階段，第一階段會在西部大道(Western Ave)和達門大道(Damen Ave)之間的第75街鐵路交叉口，建造一座名為森林之丘鐵路天橋(ForestHill Flyover)的高架橋，舒緩貝爾特鐵路公司(Belt Railway Company)、CSX和諾福克南方(Norfolk Southern)鐵路的載貨火車的交通流量，減少載貨火車等候時間。

另外，高架鐵路天橋還會連接Metra的西南線與現有的磐石島區域(RockIslandDistrict)的軌道，提高Metra載客量與安全性。

第二階段會拆除第71街的路面鐵路平交道，保護行人、單車騎士和駕駛的安全。

這是芝加哥地區環境和交通效率計畫(Chicago Region Environment and Transportation Efficiency Program，簡稱CREATE)有史以來最龐大的項目，結合政府與民間之力，並獲得從聯邦、州、郡和市府的交通部門的資助。

未來在資金充足的情況下，此計畫將會把Metra西南線終點站從聯合車站延伸到拉薩爾街站(LaSalle Street)。

眾議員加西亞(Jesus“Chuy”Garcia)說，芝加哥是全美最繁忙的貨運鐵路樞紐，每天約有500輛載貨火車和750輛載客火車穿行芝市，他說第75街走廊改善項目完工後每年將為乘客節省8500小時的誤點時間。

伊州州長普利茲克(J.B. Pritzker)更盼望這個項目為南區的帶來更多的工作機會，並促進伊州和芝市的經濟繁榮。

芝加哥 伊州 地鐵

上一則

海軍陸戰隊馬拉松10/30登場 北維州多路封鎖

下一則

一夜13輛車被砸遭劫 阿靈頓警方籲民慎防

延伸閱讀

舊金山「更好的市場街」計畫延宕 須還聯邦1500萬

舊金山「更好的市場街」計畫延宕 須還聯邦1500萬
新英格蘭搭火車賞秋葉 把握最後機會

新英格蘭搭火車賞秋葉 把握最後機會
芝加哥近半租屋 月租超過2000元

芝加哥近半租屋 月租超過2000元
芝城汙染加劇 明年醫療費用增加38億元

芝城汙染加劇 明年醫療費用增加38億元
不滿無帶薪病假 鐵路維修工人又釀罷工

不滿無帶薪病假 鐵路維修工人又釀罷工
撤軍或冒險分散兵力？克里米亞大橋爆炸 普亭陷兩難

撤軍或冒險分散兵力？克里米亞大橋爆炸 普亭陷兩難

熱門新聞

隨意累石為碑，恐影響生態極大。(Ryan Klaus/ Unsplash)

不要在野外「累石為碑」了 這行為會威脅到野生動物生存

2022-10-19 20:09
華府高檔餐廳的可負擔性和便利程度在全國排名第一。（記者張筠 / 攝影）

全美最佳美食城市 華府第13 高檔餐廳可負擔性奪冠

2022-10-21 12:35
德州一位業者徵人，但高掛「笨蛋勿擾」布條，引來兩極評論。(KHOU電視台)

「笨蛋勿擾」這句招工用詞 讓德州業主成功達到目的

2022-10-20 20:29
登上美國發明家名人堂的首位台裔科學家蕭美琛。（取自美國發明家名人堂官網）

台灣之光 首位台裔蕭美琛榮登發明家名人堂

2022-10-19 02:05
芝城北郊的薇妮卡村名列伊州最富有的城鎮。(薇妮卡村官網)

芝市郊10大富人區 薇妮卡拔頭籌

2022-10-21 02:00
休士頓醫療管理公司上班的婦女，控大樓清潔工傳染性病。( Westmont醫療管理集團)

德州清潔工遭控在大樓散播性病 寶特瓶竟是傳播工具

2022-10-18 17:46

超人氣

更多 >
媒體還原現場：栗戰書發動 習近平下令 胡錦濤被離席

媒體還原現場：栗戰書發動 習近平下令 胡錦濤被離席
35歲華女 紐約法拉盛跳樓身亡 疑有抑鬱症

35歲華女 紐約法拉盛跳樓身亡 疑有抑鬱症
壓不住通膨還賠了幾百億美元 聯準會可能被痛罵？

壓不住通膨還賠了幾百億美元 聯準會可能被痛罵？
台51歲女主播不敵病魔癌逝「我沒逃 是醫生要我放棄的」

台51歲女主播不敵病魔癌逝「我沒逃 是醫生要我放棄的」
報稅時可以節稅 未來還能省錢的7種方法

報稅時可以節稅 未來還能省錢的7種方法