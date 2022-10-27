我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

銀行「吃定」小客戶 拜登開選舉支票：打擊不合理收費

中共20大嚇跑投資人 海外上市中企損失700億

控槍、墮胎權關鍵… 伊高院法官選戰 兩黨爭奪激烈

記者黃曉文／綜合報導
今年伊州期中選舉選出的伊州高等法院法官將在墮胎、槍枝等關鍵議題有決定作用。圖為支持墮胎權的人士今年5月在芝加哥市示威。(Getty Images)
今年伊州期中選舉選出的伊州高等法院法官將在墮胎、槍枝等關鍵議題有決定作用。圖為支持墮胎權的人士今年5月在芝加哥市示威。(Getty Images)

今年期中選舉，伊州高等法院法官席位誰屬十分重要，選出的法官將在墮胎、槍枝等關鍵議題有決定作用，兩黨爭奪激烈。

伊州是少數可由選民決定高等法院法官的八個州之一。過去高等法院的選舉很少受到關注，但今年的競選花費卻高達數百萬元。

此次選舉高等法院的黨派傾向，將可能是50多年來首次從民主黨轉向共和黨。

今年開放兩個席次競選。只有居住在有開放席次選區的選民才能投票。

一個是第二選區。包括：Lake、McHenry、Kane、Kendall、DeKalb五郡。該空缺將由前共和黨萊克郡警長柯倫(Mark Curran)，與萊克郡法官羅奇福德(Elizabeth Rochford)競爭。

另一個是第三選區，包括：DuPage、Will、Kankakee、Iroquois、Grundy、LaSalle、Bureau七郡。任命的現任法官伯克(Michael Burke)，正受到民主黨伊州上訴庭法官奧布萊恩(Mary Kay O'Brien )的挑戰。

此次選舉高度政治化，並伴隨雄厚資金。儘管候選人聲稱自己將不受影響，但研究表明，法官確實會支持其貢獻者。

兩年前民主黨在法官保留票上失利，其主導地位岌岌可危。此次選區重劃，兩選區現集中在芝城郊區，對民主黨較有利。官方表示重畫選區是為了因應人口變化，但伊利諾大學政治學名譽教授雷德菲爾德(Kent Redfield)稱其為「一個非常黨派化的舉動」。

伊州變革組織的托利(Ryan Tolley)表示，雖然新選區可能有利於民主黨，但外部因素將發揮作用，且難以預測。

一項重大因素即為墮胎議題。6月聯邦最高法院推翻了羅訴韋德案(Roe v. Wade) ，由各州自行決定墮胎合法性。

對此，柯倫明確表明反墮胎。羅奇福德和奧布萊恩雖不表態將如何裁決假設性的墮胎案件，但在競選廣告中稱會保護女性的權利。

除了墮胎議題，候選人也互相就政治關係、缺乏法官經驗、支持極端主義等議題互相指責。

天主教徒柯倫曾表示反同性婚姻，質疑防疫措施，並在臉書上支持前總統川普的選舉指控。羅奇福德已得到槍枝暴力預防政治行動委員會(Gun Violence Prevention Political Action Committee)的支持。

伯克與奧布萊恩的競爭也越趨激烈。伯克吹捧他是擁有高等法院資歷的唯一候選人，其競選受到伊州警員和商會的支持。

奧布萊恩的資金來源為教師工會與州長普立茲克。她表示將不受影響，並會公平傾聽選民的意見。

墮胎 民主黨 伊州

上一則

呼吸道病例驟增 北維州伊諾瓦系統啟緊急方案

延伸閱讀

期中選舉關鍵喬州 共和黨沃克「逼墮胎」又1女出面指控

期中選舉關鍵喬州 共和黨沃克「逼墮胎」又1女出面指控
期中選舉 紅潮猛攻經濟、通膨問題 民主黨優勢州陷防守

期中選舉 紅潮猛攻經濟、通膨問題 民主黨優勢州陷防守
選前2周 民主黨不再樂觀 憂失參眾主導權

選前2周 民主黨不再樂觀 憂失參眾主導權
墮胎議題發酵 密西根州婦女票轉向民主黨

墮胎議題發酵 密西根州婦女票轉向民主黨
類鼻疽已傳29病例 區議會促擴大追蹤感染源

類鼻疽已傳29病例 區議會促擴大追蹤感染源
量多價格低 密州大麻銷售超過伊州

量多價格低 密州大麻銷售超過伊州

熱門新聞

隨意累石為碑，恐影響生態極大。(Ryan Klaus/ Unsplash)

不要在野外「累石為碑」了 這行為會威脅到野生動物生存

2022-10-19 20:09
華府高檔餐廳的可負擔性和便利程度在全國排名第一。（記者張筠 / 攝影）

全美最佳美食城市 華府第13 高檔餐廳可負擔性奪冠

2022-10-21 12:35
德州一位業者徵人，但高掛「笨蛋勿擾」布條，引來兩極評論。(KHOU電視台)

「笨蛋勿擾」這句招工用詞 讓德州業主成功達到目的

2022-10-20 20:29
登上美國發明家名人堂的首位台裔科學家蕭美琛。（取自美國發明家名人堂官網）

台灣之光 首位台裔蕭美琛榮登發明家名人堂

2022-10-19 02:05
芝城北郊的薇妮卡村名列伊州最富有的城鎮。(薇妮卡村官網)

芝市郊10大富人區 薇妮卡拔頭籌

2022-10-21 02:00
休士頓醫療管理公司上班的婦女，控大樓清潔工傳染性病。( Westmont醫療管理集團)

德州清潔工遭控在大樓散播性病 寶特瓶竟是傳播工具

2022-10-18 17:46

超人氣

更多 >
媒體還原現場：栗戰書發動 習近平下令 胡錦濤被離席

媒體還原現場：栗戰書發動 習近平下令 胡錦濤被離席
35歲華女 紐約法拉盛跳樓身亡 疑有抑鬱症

35歲華女 紐約法拉盛跳樓身亡 疑有抑鬱症
壓不住通膨還賠了幾百億美元 聯準會可能被痛罵？

壓不住通膨還賠了幾百億美元 聯準會可能被痛罵？
台51歲女主播不敵病魔癌逝「我沒逃 是醫生要我放棄的」

台51歲女主播不敵病魔癌逝「我沒逃 是醫生要我放棄的」
報稅時可以節稅 未來還能省錢的7種方法

報稅時可以節稅 未來還能省錢的7種方法