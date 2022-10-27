控槍、墮胎權關鍵… 伊高院法官選戰 兩黨爭奪激烈

今年伊州期中選舉選出的伊州高等法院法官將在墮胎、槍枝等關鍵議題有決定作用。圖為支持墮胎權的人士今年5月在芝加哥市示威。(Getty Images)

今年期中選舉，伊州 高等法院法官席位誰屬十分重要，選出的法官將在墮胎 、槍枝等關鍵議題有決定作用，兩黨爭奪激烈。

伊州是少數可由選民決定高等法院法官的八個州之一。過去高等法院的選舉很少受到關注，但今年的競選花費卻高達數百萬元。

此次選舉高等法院的黨派傾向，將可能是50多年來首次從民主黨 轉向共和黨。

今年開放兩個席次競選。只有居住在有開放席次選區的選民才能投票。

一個是第二選區。包括：Lake、McHenry、Kane、Kendall、DeKalb五郡。該空缺將由前共和黨萊克郡警長柯倫(Mark Curran)，與萊克郡法官羅奇福德(Elizabeth Rochford)競爭。

另一個是第三選區，包括：DuPage、Will、Kankakee、Iroquois、Grundy、LaSalle、Bureau七郡。任命的現任法官伯克(Michael Burke)，正受到民主黨伊州上訴庭法官奧布萊恩(Mary Kay O'Brien )的挑戰。

此次選舉高度政治化，並伴隨雄厚資金。儘管候選人聲稱自己將不受影響，但研究表明，法官確實會支持其貢獻者。

兩年前民主黨在法官保留票上失利，其主導地位岌岌可危。此次選區重劃，兩選區現集中在芝城郊區，對民主黨較有利。官方表示重畫選區是為了因應人口變化，但伊利諾大學政治學名譽教授雷德菲爾德(Kent Redfield)稱其為「一個非常黨派化的舉動」。

伊州變革組織的托利(Ryan Tolley)表示，雖然新選區可能有利於民主黨，但外部因素將發揮作用，且難以預測。

一項重大因素即為墮胎議題。6月聯邦最高法院推翻了羅訴韋德案(Roe v. Wade) ，由各州自行決定墮胎合法性。

對此，柯倫明確表明反墮胎。羅奇福德和奧布萊恩雖不表態將如何裁決假設性的墮胎案件，但在競選廣告中稱會保護女性的權利。

除了墮胎議題，候選人也互相就政治關係、缺乏法官經驗、支持極端主義等議題互相指責。

天主教徒柯倫曾表示反同性婚姻，質疑防疫措施，並在臉書上支持前總統川普的選舉指控。羅奇福德已得到槍枝暴力預防政治行動委員會(Gun Violence Prevention Political Action Committee)的支持。

伯克與奧布萊恩的競爭也越趨激烈。伯克吹捧他是擁有高等法院資歷的唯一候選人，其競選受到伊州警員和商會的支持。

奧布萊恩的資金來源為教師工會與州長普立茲克。她表示將不受影響，並會公平傾聽選民的意見。