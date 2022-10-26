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芝大開課 專教醫學生釐清醫療錯誤信息

記者陳曼玲／綜合報導

有鑑於新冠疫情期間，流傳於社交媒體的醫療資訊常因誇大不實而造成大眾恐慌，芝加哥大學普利茲克醫學院(UniversityofChicagoPritzkerSchoolofMedicine)去年領先全美醫學院開設新課程，協助醫學院學生對抗醫療錯誤訊息，並以精準的詞彙與民眾溝通，使患者獲得正確的健康與醫療訊息。

美國醫學院協會高級醫學教育顧問安德森博士(AndreaAnderson)表示，當今醫學界面臨的最大問題之一就是錯誤的醫療信息。身為醫學教育者，她希望確保醫療從業人員能具備與患者溝通的技能。

她說這門課在去年開授給該校醫學院的學生，最近因獲得疾病控制和預防中心(CDC)的經費贊助，開始提供精簡版內容給攻讀博士學位的護士、藥房住院醫師，和高年級的醫學生。

擔任講師的加州大學轉化醫學研究所傳播主任莎瑞泰拉(SaraSerritella)說要與民眾溝通醫學訊息前，要先得到對方的信任，因為這些訊息會影響民眾做出攸關生死的決定。

莎瑞泰拉曾擔任過記者，她在線上開課教導如何吸引人的注意力，以及溝通技巧來破除健康訊息的迷思。她說如同撰寫新聞一樣，先要與聽眾建立情感的連結，以最有趣的話題為開場白來說故事，不要只是陳述事情，用字遣詞要如「外科手術般精準」地去掉專業術語。

擔任醫學院教育院長的阿羅拉(VineetArora)博士也參與授課，他說不管是人類首次遭逢的新冠病毒，或未來可能捲土重來的流行疾病，醫療從業人員要學習接觸群眾，告訴他們哪些醫學訊息是錯誤的。

北岸大學(NorthShoreUniversity)健康系統內分泌學家布魯甲登(EveBloomgarden)博士在課堂上指導學生使用軟體，像是免費的軟體Canva，把醫療資訊來做成信息圖表在線上分享。

安德森說，得到CDC經費的其他四所醫學院校開設不同類型的課程，像是邀請演員指導學生溝通技巧，或學習製作線上訓練課程。

醫學 教育 加州大學

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