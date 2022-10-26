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竊車頻傳 芝警促上網申請車輛貼紙易追蹤

記者陳曼玲／綜合報導
芝加哥市警方啟動新網站，追蹤被偷或被搶的車輛，希望藉此遏阻日益猖獗的車輛竊盜和劫車犯罪。(美聯社)
芝加哥市警方啟動新網站，追蹤被偷或被搶的車輛，希望藉此遏阻日益猖獗的車輛竊盜和劫車犯罪。(美聯社)

由於汽車被偷竊或搶劫(carjack)事件頻傳，芝加哥警方宣布啟動新網站，民眾可免費上網註冊登記並同意讓警方追蹤被偷或搶的車輛，希望藉此遏阻歹徒的作案手段。這項新的追踪方法主要適用於2015年或以後的新車。

庫克郡(CookCounty)警長達特(TomDart)說，當已經註冊的車輛被盜竊時，警方可從汽車製造商取得該車輛的相關資訊並追蹤，達特說，他相信這會讓歹徒在劫車或偷竊前三思。

欲獲得警方提供這項追蹤功能的民眾，須先上網申請並簽署追蹤同意書，然後會收到從警長辦公室寄出的兩張貼紙，可將其分別貼在車輛的前後方，表示這輛車可讓警察追蹤得到。

達特並推動立法通過在未來獲得車主許可的情況下，汽車製造商可以直接向警方提供追蹤車輛的信息。

欲申請這項免費追蹤功能的民眾請上網：reurl.cc/MNYG3L

警方提醒民眾防範措施：

·對周遭環境提高警覺。

·坐進車子後立刻將車門上鎖。

·保持車門和車窗都能上鎖。

·把手機、汽車鑰匙放在口袋裡。

·把車型、車牌和VIN號碼的資料放在隨身攜帶的皮包和記錄在手機裡。

·不要將鑰匙留在車內，或人離開車輛而不熄火。

·安裝並啟動汽車上的防盜裝置。

·將車停在光線充足、人潮多的地區。

·有任何可疑活動立即報警。

·遇上劫車時，立即撥打911並提供劫車者、車輛和車牌的資訊。

日前芝加哥警方也發布最新社區警報，在南岸社區(SouthShore)至少有六起汽車盜竊事件發生。警方說被偷竊的車輛是停在街上或停車場時被偷，都是起亞(Kia)和現代(Hyundai)的車型。

事件發生的時間和地點：

17日上午8時和下午4時之間，7300街區南Exchange Ave。

17日下午6時30分到18日下午6時之間，7300街區南Coles Ave。

19日晚9時30分到20日凌晨4時20分之間，7200街區南Exchange Ave。

20日下午3時到晚上7時15分之間，7300街區南South Shore Drive。

21日下午2時45分，2700街區東75街。

21日下午3時，7400街區南Colfax Ave。

民眾若有任何相關訊息，可打電話聯絡第一區偵探組：(312)747-8380。

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