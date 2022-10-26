民調指伊州長普立茲克連任機率高 貝利陣營反駁

民調顯示，伊州州長普立茲克(左)可望在兩周後舉行的期中選舉中擊敗共和黨對手貝利(右)贏得連任。(美聯社)

伊州 州長普立茲克(JB Pritzker)可望在兩周後舉行的期中選舉中贏得連任。根據FiveThirtyEight民調 ，他有99%的機會擊敗貝利(Darren Bailey)。

對手共和黨候選人貝利目前住在芝加哥的前約翰漢卡克中心(John Hancock Center)，他表示自己「沈浸在」當地文化中。儘管他曾指稱芝城 是「地獄洞」跟「不守規矩的孩子」。

在競選後期，貝利試圖了解芝城，但此舉是否幫助他獲得芝城選票？在沒有芝城可觀票數奧援的情況下，共和黨候選人能贏得伊州嗎？根據FiveThirtyEight，貝利的贏面不大。

FiveThirtyEight顯示普立茲克「極有可能贏得伊州州長選舉」，根據其匯總的民調數據，在模擬的4萬次選舉中，普利茲克每100次中贏得99次，使他「非常有可能」擊敗貝利。目前預測最終選舉結果是普立茲克得票率57.2%，貝利39.9%。

據芝加哥太陽報/WBEZ的民調，70%的芝城人對普立茲克有好感。在下州(downstate)，普立茲克的好感度降至37%。但令人驚訝的是，普立茲克的好感度仍高於貝利的32%。該調查對770名可能的選民進行了調查，總體誤差率為3.5個百分點。

伊州廣播協會和美國研究公司(The Illinois Broadcasters Association and Research America Inc.，IBA)上周的民調顯示，普立茲克領先22個百分點。在1000名登記選民中，50%的人表示他們會投票給普立茲克，而表示會投票給貝利的選民則只有27.7%的人。

其它民調都顯示普立茲克領先，領先幅度大同小異。芝加哥太陽報/WBEZ最近的調查顯示，普立茲克領先15個百分點。

ABC7芝城政治分析師華盛頓(Laura Washington)說，「這對貝利來說真是個壞消息。目前他應該縮小對方的領先優勢，而不是看到對方更加增長」。

然而，根據貝利競選總部贊助的奧塞奇研究(Osage Research)，顯示選舉差距相當接近，普立茲克僅領先兩個百分點。

FiveThirtyEight由西爾弗(Nate Silver)於2008年創立。該網站以收集和分析民意調查數據而聞名。根據事實新聞(The Factual)， FiveThirtyEight高度倚重數據，並使用廣泛的訊息來源來證實其內容。