我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

媒體還原現場：栗戰書發動 習近平下令 胡錦濤被離席

俄「髒彈指控」：將烏拖入核戰的升級藉口？

民調指伊州長普立茲克連任機率高 貝利陣營反駁

記者黃曉文／綜合報導
民調顯示，伊州州長普立茲克(左)可望在兩周後舉行的期中選舉中擊敗共和黨對手貝利(右)贏得連任。(美聯社)
民調顯示，伊州州長普立茲克(左)可望在兩周後舉行的期中選舉中擊敗共和黨對手貝利(右)贏得連任。(美聯社)

伊州州長普立茲克(JB Pritzker)可望在兩周後舉行的期中選舉中贏得連任。根據FiveThirtyEight民調，他有99%的機會擊敗貝利(Darren Bailey)。

對手共和黨候選人貝利目前住在芝加哥的前約翰漢卡克中心(John Hancock Center)，他表示自己「沈浸在」當地文化中。儘管他曾指稱芝城是「地獄洞」跟「不守規矩的孩子」。

在競選後期，貝利試圖了解芝城，但此舉是否幫助他獲得芝城選票？在沒有芝城可觀票數奧援的情況下，共和黨候選人能贏得伊州嗎？根據FiveThirtyEight，貝利的贏面不大。

FiveThirtyEight顯示普立茲克「極有可能贏得伊州州長選舉」，根據其匯總的民調數據，在模擬的4萬次選舉中，普利茲克每100次中贏得99次，使他「非常有可能」擊敗貝利。目前預測最終選舉結果是普立茲克得票率57.2%，貝利39.9%。

據芝加哥太陽報/WBEZ的民調，70%的芝城人對普立茲克有好感。在下州(downstate)，普立茲克的好感度降至37%。但令人驚訝的是，普立茲克的好感度仍高於貝利的32%。該調查對770名可能的選民進行了調查，總體誤差率為3.5個百分點。

伊州廣播協會和美國研究公司(The Illinois Broadcasters Association and Research America Inc.，IBA)上周的民調顯示，普立茲克領先22個百分點。在1000名登記選民中，50%的人表示他們會投票給普立茲克，而表示會投票給貝利的選民則只有27.7%的人。

其它民調都顯示普立茲克領先，領先幅度大同小異。芝加哥太陽報/WBEZ最近的調查顯示，普立茲克領先15個百分點。

ABC7芝城政治分析師華盛頓(Laura Washington)說，「這對貝利來說真是個壞消息。目前他應該縮小對方的領先優勢，而不是看到對方更加增長」。

然而，根據貝利競選總部贊助的奧塞奇研究(Osage Research)，顯示選舉差距相當接近，普立茲克僅領先兩個百分點。

FiveThirtyEight由西爾弗(Nate Silver)於2008年創立。該網站以收集和分析民意調查數據而聞名。根據事實新聞(The Factual)， FiveThirtyEight高度倚重數據，並使用廣泛的訊息來源來證實其內容。

芝城 民調 伊州

上一則

華府「帽藝女郎」去世 享年103歲 百歲仍堅持製作

延伸閱讀

芝城北郊槍匪 當街劫郵差…搶萬能鑰匙 偷公寓包裹

芝城北郊槍匪 當街劫郵差…搶萬能鑰匙 偷公寓包裹
緊臨華埠 芝加哥78區伊大「發現夥伴」學院 2024年開工

緊臨華埠 芝加哥78區伊大「發現夥伴」學院 2024年開工
伊州州務卿 Jesse White 亞裔事務顧問委員會主席Sam Ma　主辦現場換駕照服務

伊州州務卿 Jesse White 亞裔事務顧問委員會主席Sam Ma　主辦現場換駕照服務
伊州發房貸紓困金 最高補助3萬元

伊州發房貸紓困金 最高補助3萬元
伊州醫療院所 取消強制戴口罩

伊州醫療院所 取消強制戴口罩
量多價格低 密州大麻銷售超過伊州

量多價格低 密州大麻銷售超過伊州

熱門新聞

休士頓醫療管理公司上班的婦女，控大樓清潔工傳染性病。( Westmont醫療管理集團)

德州清潔工遭控在大樓散播性病 寶特瓶竟是傳播工具

2022-10-18 17:46
隨意累石為碑，恐影響生態極大。(Ryan Klaus/ Unsplash)

不要在野外「累石為碑」了 這行為會威脅到野生動物生存

2022-10-19 20:09
華府高檔餐廳的可負擔性和便利程度在全國排名第一。（記者張筠 / 攝影）

全美最佳美食城市 華府第13 高檔餐廳可負擔性奪冠

2022-10-21 12:35
登上美國發明家名人堂的首位台裔科學家蕭美琛。（取自美國發明家名人堂官網）

台灣之光 首位台裔蕭美琛榮登發明家名人堂

2022-10-19 02:05
德州一位業者徵人，但高掛「笨蛋勿擾」布條，引來兩極評論。(KHOU電視台)

「笨蛋勿擾」這句招工用詞 讓德州業主成功達到目的

2022-10-20 20:29
芝城北郊的薇妮卡村名列伊州最富有的城鎮。(薇妮卡村官網)

芝市郊10大富人區 薇妮卡拔頭籌

2022-10-21 02:00

超人氣

更多 >
這7種食物 大廚都說別買冷凍過的

這7種食物 大廚都說別買冷凍過的
世說新聞╱華女全裸喊「世界是中國的」 找到原因了

世說新聞╱華女全裸喊「世界是中國的」 找到原因了
路透：曾在中國工作 美軍前飛官在澳洲被捕、面臨引渡

路透：曾在中國工作 美軍前飛官在澳洲被捕、面臨引渡
翻文件起爭執？胡錦濤20大提早離場「較早畫面」曝

翻文件起爭執？胡錦濤20大提早離場「較早畫面」曝
鍾鎮濤27歲愛女在英國慘遭詐騙 竟嚇哭全給個資

鍾鎮濤27歲愛女在英國慘遭詐騙 竟嚇哭全給個資