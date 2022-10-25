減少幽靈車 芝公布列車時刻表

芝加哥交通局公布更新的周間和周末的列車時刻表，希望提供民眾更可靠的運輸服務。(芝加哥交通局臉書)

由於勞工 短缺，芝加哥 交通局(Chicago Transit Authority, 簡稱CTA)的總裁卡特(Dorval Carter Jr)日前公布最新調整後的周間和周末的列車時刻表，希望提供民眾更可靠的運輸服務。他認為致力於改善列車駕駛的勞工短缺，才能使未來列車班次與時刻表一致的問題得到解決。

目前引起最多民怨的問題是列車沒有在預定時刻出現。當乘客根據 CTA的追蹤程式(tracker)看到有列車在路線上行駛，但在車站等候許久卻不見該火車或公車班次到達，因此戲稱該班次為「幽靈」列車。

因此有些通勤乘客開始組織自救。像是費德勒(Micah Fiedler)在五個月前組織「通勤者採取行動」(Commuters Take Action)，號召市民獨立監控CTA列車班次，該組織追蹤藍線列車發現，只有61%的班次按照預定時間運行。

費德勒希望CTA負起責任更新交通追蹤程式，來準確顯示列車行駛的位置，使民眾可以事先規畫好當天行程。他說該組織成立以來已經收到2500多起幽靈班次的投訴。

CTA發言人史提爾(Brian Steele)解釋「幽靈」列車的問題，是因為CTA的追蹤程式將官方時刻表與車上GPS的即時追蹤資料做結合，但是當列車沒有行駛，或GPS沒有正常運作時，追蹤程式就只擷取官方時刻表的數據來顯示。

他說CTA無法立即刪除這些沒有運行的列車時刻，因為要先與代表公車司機的聯合運輸工會(Local 241)，以及代表火車司機的工會(ATU Local 308)協商過後，才能根據工會的資料更新CTA的官方時刻表，之後「幽靈」列車的狀況應該會減少。

史提爾說，CTA與工會同意每年大約兩次調整時刻表，CTA官員計畫在月底與Local 308會面來更新鐵路時刻表，在那之後，火車的追蹤程式應該會更準確。

CTA表示疫情 期間的辭職潮使操作列車的駕駛減少，因此唯有解決勞工短缺的問題才能長期改善時刻表與列車實際運行不一致的狀況。

另外，CTA說調整後的時刻表不會減少任何路線的服務時間，並會繼續提供藍線和紅線上的夜間行駛服務。但是有些班次在交通尖峰和中午時間的等候時間會延長。

從霍華德街(Howard Street)到斯科基(Skokie)的黃線的周間時刻表則維持不變。