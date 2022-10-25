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芝市立大學教職員罷工 本周確定日期

芝加哥訊
芝加哥市立大學部分教職員工醞釀罷工。(校方臉書)
芝加哥市立大學部分教職員工醞釀罷工。(校方臉書)

芝加哥市立大學(City Colleges of Chicago)因為合約談判的停滯不前，尚未簽約的教職員工將舉行罷工，預計本周確定日期。

庫克郡大學教師工會(The Cook County College Teachers Union，CCCTU)周一晚間通知內部會員，在周四的示威活動之前，將會確定罷工日期。

10月6日1000多名工會成員投票授權罷工，92%的人投了贊成票。CCCTU有兩個談判團體。代表專業人員與教職員工，兩個團體的合同已於7月到期。

工會主席約翰斯頓(Tony Johnston)表示，「罷工的授權過程經過民主投票，談判團體認為有必要召集罷工。自從罷工的授權投票之後，在部分問題的協商上已取得進展，例如年度調薪的部分。」

針對罷工的應對計畫，市立大學發言人表示，社區學院網路致力於與每位專業人員與教職員進行真誠談判，以確定最終的合同。

談判持續的癥結是目前的遠端工作政策。當雇主違反部分合同時，員工沒有申訴管道。約翰斯頓表示，這是一個很罕見的狀況。違反遠端工作政策的狀況，包括可能會要求員工返回現場工作。工會正在倡議將此納入申訴管道，以確保成員在工作安排上的穩定性，並為解決任何變化提供正式管道。

約翰斯頓說，學校行政單位已經採取了「要不就全面接受，要不就放棄」的談判方式。

工會大約兩周前向大學和伊州教育勞資關係委員會(Illinois Educational Labor Relations Board)提交了一份罷工意向通知，現在正在調解。工會已經為教員舉行了一次調解會議，周一舉行另一次與專業人員的會議。

芝加哥市立大學系統共有七所學院和五個分部，有3800名教職員工和5萬4000名學生。

除了周四的示威集會外，工會計畫周三在大學進行資訊宣傳活動，與學生和社區成員討論他們的要求，其中包括為學生提供全方位服務，以幫助解決住宿不穩定和托育問題。

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