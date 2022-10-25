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芝大學教師族裔不夠多元化 學校積極招募非白人老師

記者陳曼玲╱綜合報導
芝加哥伊利諾大學有種族多元化的學生與教職員。(伊利諾大學芝加哥分校UIC臉書)
芝加哥伊利諾大學有種族多元化的學生與教職員。(伊利諾大學芝加哥分校UIC臉書)

根據ABC7電視台分析芝加哥附近的大學與伊利諾高等教育董事會(Illinois Board of Higher Education)的學生與老師人數資料顯示，芝加哥地區的各大學院校中，非白人學生人數比率遠高出非白人教師的比率，這也代表老師的族裔不夠多元化。各大學表示正在努力以各種專案和獎助金來招募並留任非白人族裔的老師。

芝加哥伊利諾大學(University of Illinois-Chicago，簡稱UIC)在芝加哥地區的大學中有最多元化的教師族群，非白人教師佔全校老師人數的33%，非白人學生比率也比其他學校高，佔全校學生人數的57%。但當中有28%的學生為拉丁裔，但拉丁裔教授僅佔所有教師人數的7%。

另外，UIC負責公平歸屬(equity and belonging)的副校長艾阿名(Aisha El-Amin)說校方需要花時間從不同的角度進行挑選。該校成立「教師橋樑」(Bridge to Faculty)專案計畫，來招聘更多非白人教師。據校方說，今年是第三年執行該計畫，已經招聘了35名學者，最初來的10名已經成為該校教職人員。

北伊利諾伊大學(Northern Illinois) 有46%的學生不是白人，但非白人教職員工僅有22%。

西北大學有35%的學生不是白人，按學院分類來看，該校新聞學院教師族類較其他學院多元化，有27%的教師不是白人。

羅耀拉大學(Loyola) 有39%的學生不是白人，但只有21%的教師是非白人族裔。

羅耀拉大學今年6月時宣布，該校收到1億元的私人捐款，用來提供全額獎學金、食宿和各種補助給進取向上的黑人、拉丁裔、第一代和其他種族的學生。

年初伊州長普立茲克(JB Pritzker)簽署高等教育法案，要求所有公立大學和社區學院制定與實施公平計畫，內容包括聘用多元族裔的教師、提高對多元化高等教育學院的補助，以及提供獎學金給少數民族的研究生。

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