我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中共20大打破七上八下 新華社稱領導職務「不是鐵椅子」

疫情所致？全美各州學生數學、閱讀成績「創紀錄退步」

緊臨華埠 芝加哥78區伊大「發現夥伴」學院 2024年開工

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
位於78區的發現合作夥伴學院預計2024年開工。(DPI提供)
位於78區的發現合作夥伴學院預計2024年開工。(DPI提供)

伊利諾大學日前公布位於芝加哥78區內的「發現合作夥伴學院」(Discovery Partners Institute，簡稱DPI)的設計圖及工程時間表，伊大表示，該學院預計2024年開工，樓高八層的發現學院，也將是全新78區的第一個建築物。

這座嶄新的研究創新中心的推出，也象徵著南環(South Loop)區與緊鄰華埠周邊發展出現轉型。

DPI是伊州大學系統旗下的創新研究機構，通過與不同行業、政府和高等教育領域的深度合作，孵化創新項目。該中心位於羅斯福路(Roosevelt Rd)和克拉克街(Clark St.)交會口，大門則會設在15街夾威爾斯-永活街口，主體由玻璃幕牆和鋼架結構支撐，完工後可提供超過20萬平方呎的空間，作為辦公室、教室、實驗室和活動之用。

伊州政府承諾提供5億元啟動DPI計畫，普立茲克表示，DPI將是州府積極推動的世界級的創新中心，不僅將培訓更多尖端人才，還將把最新科技與研究運用到各行各業。

芝市長萊特福特說，芝市長期以來以技術和創新中心聞名，並且擁有眾多的專業人才，有了這座新大樓，將推進芝城該領域的進一步發展。

發現學院在接下來的五年中，計畫為2500人提供免費培訓或帶薪培訓，項目將側重平衡多樣性，為有色人種的年輕人提供機會。目前CVS Health已經承諾，將成為DPI與技術服務公司Interapt新合作項目的主要雇主。

除了技能培訓之外，伊州大學也計畫在新學院推動新的研究和教育項目。近期，DPI剛從美國國家科學基金會獲得150萬元的資助，用於研究普及電動汽車對城市環境中氣候變化的影響。明年起，香檳伊大(UIUC)電腦科學系將在DPI提供碩士學位課程。

伊州第二區眾議員馬靜儀表示，DPI為政府、社區和私營部門提供了一個獨特的發展機會，讓大家齊心協力，引領當前和下一代的技術奇跡。此外，發現學院還將提供與公眾共享的空間，包括咖啡館、禮堂和多功能展覽空間及多功能教室等。

伊州 教育 華埠

上一則

大華府學生數學英語退步顯著 馬、維州4年級數學降幅全國最大

延伸閱讀

金山華埠、矽谷僑青 舞獅交流

金山華埠、矽谷僑青 舞獅交流
免費萬聖節街道派對 10/31華埠變裝秀

免費萬聖節街道派對 10/31華埠變裝秀
建設芝加哥 啟動2年20億投資計畫

建設芝加哥 啟動2年20億投資計畫
芝加哥圖書館推出「書籍保護區」 開放禁書借閱

芝加哥圖書館推出「書籍保護區」 開放禁書借閱
芝公共交通附近住宅停車設限 盼緩解塞車亂象

芝公共交通附近住宅停車設限 盼緩解塞車亂象
不漲了… 芝市長撤銷調高房地產稅 被批選舉噱頭

不漲了… 芝市長撤銷調高房地產稅 被批選舉噱頭

熱門新聞

休士頓醫療管理公司上班的婦女，控大樓清潔工傳染性病。( Westmont醫療管理集團)

德州清潔工遭控在大樓散播性病 寶特瓶竟是傳播工具

2022-10-18 17:46
隨意累石為碑，恐影響生態極大。(Ryan Klaus/ Unsplash)

不要在野外「累石為碑」了 這行為會威脅到野生動物生存

2022-10-19 20:09
華府高檔餐廳的可負擔性和便利程度在全國排名第一。（記者張筠 / 攝影）

全美最佳美食城市 華府第13 高檔餐廳可負擔性奪冠

2022-10-21 12:35
德州一位業者徵人，但高掛「笨蛋勿擾」布條，引來兩極評論。(KHOU電視台)

「笨蛋勿擾」這句招工用詞 讓德州業主成功達到目的

2022-10-20 20:29
登上美國發明家名人堂的首位台裔科學家蕭美琛。（取自美國發明家名人堂官網）

台灣之光 首位台裔蕭美琛榮登發明家名人堂

2022-10-19 02:05
芝城北郊的薇妮卡村名列伊州最富有的城鎮。(薇妮卡村官網)

芝市郊10大富人區 薇妮卡拔頭籌

2022-10-21 02:00

超人氣

更多 >
胡錦濤20大「被離場」謎團 西媒拍到疑似因阻翻文件

胡錦濤20大「被離場」謎團 西媒拍到疑似因阻翻文件
金馬獎最佳男主角「影壇長青樹」楊群病逝 享壽88歲

金馬獎最佳男主角「影壇長青樹」楊群病逝 享壽88歲
李克強主持召開國務院黨組會議 表態維護習核心

李克強主持召開國務院黨組會議 表態維護習核心
奪完金鐘濺血 黃子佼頭破血流照曝光「不敢傳給老婆」

奪完金鐘濺血 黃子佼頭破血流照曝光「不敢傳給老婆」
紅藍卡開放登記期展開 2023年有哪些新項目

紅藍卡開放登記期展開 2023年有哪些新項目