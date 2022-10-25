緊臨華埠 芝加哥78區伊大「發現夥伴」學院 2024年開工

位於78區的發現合作夥伴學院預計2024年開工。(DPI提供)

伊利諾大學日前公布位於芝加哥78區內的「發現合作夥伴學院」(Discovery Partners Institute，簡稱DPI)的設計圖及工程時間表，伊大表示，該學院預計2024年開工，樓高八層的發現學院，也將是全新78區的第一個建築物。

這座嶄新的研究創新中心的推出，也象徵著南環(South Loop)區與緊鄰華埠 周邊發展出現轉型。

DPI是伊州 大學系統旗下的創新研究機構，通過與不同行業、政府和高等教育 領域的深度合作，孵化創新項目。該中心位於羅斯福路(Roosevelt Rd)和克拉克街(Clark St.)交會口，大門則會設在15街夾威爾斯-永活街口，主體由玻璃幕牆和鋼架結構支撐，完工後可提供超過20萬平方呎的空間，作為辦公室、教室、實驗室和活動之用。

伊州政府承諾提供5億元啟動DPI計畫，普立茲克表示，DPI將是州府積極推動的世界級的創新中心，不僅將培訓更多尖端人才，還將把最新科技與研究運用到各行各業。

芝市長萊特福特說，芝市長期以來以技術和創新中心聞名，並且擁有眾多的專業人才，有了這座新大樓，將推進芝城該領域的進一步發展。

發現學院在接下來的五年中，計畫為2500人提供免費培訓或帶薪培訓，項目將側重平衡多樣性，為有色人種的年輕人提供機會。目前CVS Health已經承諾，將成為DPI與技術服務公司Interapt新合作項目的主要雇主。

除了技能培訓之外，伊州大學也計畫在新學院推動新的研究和教育項目。近期，DPI剛從美國國家科學基金會獲得150萬元的資助，用於研究普及電動汽車對城市環境中氣候變化的影響。明年起，香檳伊大(UIUC)電腦科學系將在DPI提供碩士學位課程。

伊州第二區眾議員馬靜儀表示，DPI為政府、社區和私營部門提供了一個獨特的發展機會，讓大家齊心協力，引領當前和下一代的技術奇跡。此外，發現學院還將提供與公眾共享的空間，包括咖啡館、禮堂和多功能展覽空間及多功能教室等。