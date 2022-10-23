2022年美國亞裔保險理財協會年會芝加哥盛大舉行

各大保險金融公司高層出席會議並致辭。右下圖為AAIFPA 芝加哥分會會長夏麗華（右）代表大會為 MAHA 行政主任劉紅博士頒發亞裔傑出人物終身成就獎。

2022年美國亞裔保險 理財協會 The Asian American Insurance & Financial Professional Association【以下簡稱：AAIFPA】全美年會及聯歡晚宴10/20日於芝加哥 西郊 Oak Brook 的 Marriott 大酒店盛大舉行。今年年會主題是“提升與促進”（Elevate and Accelerate），來自全美各地的專業會員、保險理財、地產、金融界精英及眾多贊助本次年會的各大金融保險公司的代表共400多人出席，還有應邀出席的美國頂尖金融保險公司，北美會計師，律師和理財保險業界的翹楚共襄盛舉。

AAIFPA 全美總會理事長 Bing Cheng，創會會長黃海蒂，秘書長Jemas Huang，芝加哥分會會長夏麗華，Global Atlantic環球大西洋保險公司副總裁 Kevin Yerkovich 等各大保險金融公司高層出席會議並致辭。Kevin Yerkovich還在會前的專題講座為大家演講“財務計劃的三大要點”，讓與會者受益匪淺。他們就后疫情時代如何開拓事業、美國金融保險行業何去何從、如何積極面對挑戰，以及所有金融保險界人士極為關心的問題都分別作了專業演講和解釋，為大家傾情分享。他們認為，疫情使得美國民眾更加關注財務狀況，保護意識也越來越強，未來金融保險行業將會迎來另一個高峰期。希望這次年會能為亞裔保險理財地產金融界精英提供更多機會，幫助所有保險公司的亞裔員工，踏出成功的第一步！

AAIFPA 創會會長黃海蒂致辭表示，公司2017來到芝加哥開拓業務，靠著芝加哥幾位業務代表，業務發展迅速，她感謝芝加哥的華人社區對芝加哥分公司的大力支持，也感謝芝加哥業務代表的努力和辛勞。應邀致辭的萬通互惠理財保險公司亞裔市場總監陳綺敏感謝 AAIFPA 組織這次活動，讓大家能夠與亞洲金融專業精英面對面交流。她聲稱，這個行業有一個共同點，都是一個有益的職業，成就自己的同時，可以幫助個人、家庭和企業主，尤其是亞洲社區的企業主，實現他們的財務目標。她強調，為選擇了這個行業感到自豪。

AAIFPA 芝加哥分會會長夏麗華代表大會為 MAHA 行政主任劉紅博士頒發亞裔傑出人物終身成就獎，表揚她創立美亞健康協會多年來對社區的貢獻和對社會發揮的重要而積極作用。劉紅博士也致辭感謝大會為她頒發這個獎，劉博士并向大家介紹了 MAHA 的服務項目。眾多芝加哥僑/商界精英出席了這次活動，包括大芝加哥華人華僑聯合會候任主席吳灝，聯豐集團董事長倪舉凌伉麗，百佳香港超市董事長陳健明，中美總商會主席 Siva 任伉麗，美中餐飲協會會長鄭時怛伉麗，MAHA 行政主任劉紅博士伉麗，福興銀行執行副總裁和房屋貸款部副總裁周曉峰等。

AAIFPA 特別鳴謝此次年會的 Title Sponsor–白金贊助商 Global Atlantic 環球大西洋保險公司, Allianz 安聯，其他贊助商包括 Pan American，National Western Life 國家人壽，MassMutual萬通互惠，National Life，Combine Insurance，Grand Prospects Financial & Insurance，UnitedHealthcare 聯合健康保險，Midwest Asian Health Association，AIG 美國友邦以及美國最大的金融保險總代理公司之一美國奧淇金融/美國宏盛保險與理財對這次會議的傾情贊助和鼎力支持。

美國亞裔保險理財協會AAIFPA屬全國性的非盈利的專業組織。宗旨為美國亞裔保險理財專業人士提供服務，分享及推動保險理財專業的發展。通過各地分會聯盟為會員提供專業服務及聯繫網絡。擁有執照的保險及理財專業人士請抓緊機會，成為會員，提升自我！當天大會安排了廣州協會醒獅團舞獅助興，以及精彩的文藝表演和抽獎環節，會場外還有全美各大頂尖保險公司和代理公司特別設置的展臺與嘉賓們溝通互動，同時，還有專題講座。這個AAIFPA首次在芝加哥舉辦的全美年會相當成功完滿！