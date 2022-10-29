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2022年美國亞裔保險理財協會年會　芝加哥盛大舉行

本報芝加哥訊
AAIFPA 在芝加哥召開的年會高朋滿座，下圖為來自芝加哥華人社區精英們到場支持。
AAIFPA 在芝加哥召開的年會高朋滿座，下圖為來自芝加哥華人社區精英們到場支持。

2022年美國亞裔保險理財協會 The Asian American Insurance & Financial Professional Association【以下簡稱：AAIFPA】全美年會及聯歡晚宴10/20日於芝加哥西郊 Oak Brook 的 Marriott 大酒店盛大舉行。今年年會主題是“提升與促進”（Elevate and Accelerate），來自全美各地的專業會員、保險理財、地產、金融界精英及眾多贊助本次年會的各大金融保險公司的代表共400多人出席，還有應邀出席的美國頂尖金融保險公司，北美會計師，律師和理財保險業界的翹楚共襄盛舉。活動現場有各攤位展示相關宣傳，同時，會前還有專題講座

AAIFPA 全美總會董事長 Bing Cheng，理事長黃海蒂，會長 Harry Hu，秘書長Jemas Huang，芝加哥分公司經理夏麗華，萬通互惠理財保險公司亞裔市場總監陳綺敏，等各大保險金融公司高層出席會議並致辭，就后疫情時代如何開拓事業？美國金融保險行業何去何從？如何積極面對挑戰，如何突破重圍（由於疫情影響）服務客戶，以及所有金融保險界人士極為關心的問題都分別作了專業演講和解釋，為與會朋友傾情分享。AAIFPA 芝加哥分會經理夏麗華代表大會為 MAHA 行政主任劉紅博士頒發亞裔傑出人物終身成就獎，表揚她創立美亞健康協會多年來對社區的貢獻和對社會發揮的重要而積極作用。劉紅博士致辭感謝大會為她頒發這個獎，劉博士并向大家介紹了 MAHA 的服務項目。

多位業內精英在致辭時表示，2023年將是又一個不平靜之年，全球政治經濟不景氣，俄烏戰爭繼續僵持不下，中美關系緊張，歐洲內部裂痕加深，全球各國債務水平大幅飆升，美國高通脹持續不下，美聯儲激進加息，給股市和房產市場帶來了致命性的損失，還影響到整個經濟體系發展。疫情使得美國民眾更加關注財務狀況，保護意識也越來越強，未來金融保險行業將會迎來另一個高峰期。希望這次年會能為亞裔保險理財地產金融界精英提供更多機會，幫助所有保險公司的亞裔員工，踏出成功的第一步！

AAIFPA 理事長黃海蒂 Haidi Huang 致辭表示，公司2017來到芝加哥開拓業務，靠著芝加哥幾位業務代表，業務發展迅速，她感謝芝加哥的華人社區對芝加哥分公司的大力支持，也感謝芝加哥業務代表的努力和辛勞。應邀致辭的財富500強公司之一萬通互惠理財保險公司亞裔市場總監陳綺敏（Candy Chan）感謝 AAIFPA 組織這次活動，讓大家能夠與亞洲金融專業精英面對面交流。她聲稱，這個行業有一個共同點，都是一個有益的職業，成就自己的同時，可以幫助個人、家庭和企業主，尤其是亞洲社區的企業主，實現他們的財務目標。她強調，為選擇了這個行業感到自豪。

眾多芝加哥僑/商界精英出席了這次活動，包括大芝加哥華人華僑聯合會候任主席吳灝，聯豐集團董事長倪舉凌伉麗，百佳香港超市董事長陳健明，中美總商會主席 Siva 任伉麗，美中餐飲協會會長鄭時怛伉麗，MAHA 行政主任劉紅博士伉麗，福興銀行執行副總裁林聞濤，房屋貸款部副總裁周曉峰等。活動還邀請了廣州協會醒獅團舞獅助興，以及希林藝術學院小朋友表演歌舞等娛興節目，最後還有抽獎活動，現場熱鬧非常。

AAIFPA 在芝加哥召開的年會高朋滿座。
AAIFPA 在芝加哥召開的年會高朋滿座。
多位業內精英及嘉賓致辭。右下圖為AAIFPA 芝加哥分會經理夏麗華（右）代表大會...
多位業內精英及嘉賓致辭。右下圖為AAIFPA 芝加哥分會經理夏麗華（右）代表大會為 MAHA 行政主任劉紅博士（左）頒發亞裔傑出人物終身成就獎。
AAIFPA 理事長黃海蒂 Haidi Huang 演講。
AAIFPA 理事長黃海蒂 Haidi Huang 演講。

保險 芝加哥 亞裔

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