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密大年度傑出創新獎 教授盧偉獲得殊榮

特派員黃惠玲╱綜合報導
密大教授盧偉。(密大提供)
密大教授盧偉。(密大提供)

安娜堡密西根大學(UM)電器工程和電腦科學教授盧偉(Wei Lu)日前獲得密大年度傑出創新獎，該獎主要表彰他在新型電氣設備的研發及商業化開拓性的成就。

密大年度傑出大學創新者獎旨在表彰開發出變革性思想、流程或技術並將其推向市場的教職員工。 該獎項成立於2007年，並獲得研究副總裁辦公室和斯蒂芬和羅莎蒙德·福雷斯特家族基金會(Stephen and Rosamund Forrest Family Foundation)的捐贈支持。

盧偉表示，他很早就知道電腦運算的未來，需依賴是否能建立強大的內存以支持人工智能的應用，因此他從2005年加入密西根大學後，就開始與研究團隊合作解決這個問題。

他說，傳統電腦是通過獨立的內存和處理器芯片構成，它們之間不間斷地傳輸數據，嚴重影響了其整體效率。 盧教偉和團隊開發了集存儲和數據處理於一體的新型電腦內存器，專門提升效率表現。

2018 年，盧偉與同事張振亞(Zhengya Zhang)共同創立了MemryX Inc.，這是一家專注於將這些內存計算商業化的初創公司。該公司開發的 AI 加速器芯片已經進入客戶測試過程。在創立MemryX之前，盧偉在2010年還共同創立了Crossbar公司，他領導該公司將設備技術從大學研究轉移到商業製造。其創新的ReRAM(阻變存儲器)技術已經建立了多條產品線。

盧偉表示，通過團隊的研究和商業化努力，希望帶來革命性的變化，能夠將人工智能應用無縫融入到多個行業。

他也談到，從該項技術的商業化過程中，尤其感謝密西根大學對他所創辦兩家公司的支持，更感謝同事、學生以及校友所一起做出貢獻，他很榮幸獲獎，未來也將繼續在該領域發展。

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