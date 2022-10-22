使用Venmo詐騙頻傳 芝警促手機勿借他人

愈來愈多民眾透過手機使用Venmo 應用程式來簡易付款，警方與Venmo官網提醒民眾小心詐騙與維護自身購買權益。(記者陳曼玲／攝影)

最近有人在芝加哥職棒小熊隊主場雷格利球場(WrigleyField)附近，假借捐款名義，要求路人透過Venmo等手機 應用程式捐款。警方說，詐騙 者要求使用民眾的手機來輸入他們的Venmo帳號，方便民眾捐款，但是詐騙者隨後在未經許可的情況下，隨後悄悄轉給自己一大筆錢。警方提醒民眾不要將手機交給陌生人，

根據第44區區長涂尼(TomTunney)辦公室報告，湖景(Lakeview)和雷格利球場地區的警察 請酒吧老闆提醒顧客注意這類的詐騙案件，小心不要把手機、電腦等設備交給陌生人，以防金錢詐騙。

利用Venmo詐騙的方式如下：

●詐騙者以簡訊或電郵傳送連結，告訴你中獎，要你輸入Venmo帳號。Venmo官網提醒民眾不要在Venmo網站或app以外的連結裡輸入帳號。

●詐騙者可能假裝是Venmo的客服人員，需要協助你登入帳號，或要你付錢到另一個Venmo帳號。Venmo官網說他們不會要求你提供寄到你手機上的雙重認證號碼，因此絕對不要把這個認證號碼給別人。Venmo也不會要求使用遠端控制你的手機或電腦；不會要求你安裝第三方的應用程式；不會幫你建立帳號；不會要求你透過另一個付款平台匯款給另一個Venmo帳號；也不會要求你匯款來認證你的帳號。

●詐騙者在你打電話要求技術支援時，要求你透過Venmo帳號付款。Venmo建議民眾不要透過搜尋引擎找某公司，而要直接輸入公司網站連上該公司網頁，而且技術支援通常不需付款。

●當你賣東西給陌生人時，詐騙者可能偽造Venmo付款截圖告訴你他們已經付款，並你要先寄貨並上傳運送資料，Venmo網站才會付錢給你，但其實不然，Venmo會在對方付款後立即傳送給你。

●你向陌生人買東西時，詐騙者可能給你假的出貨資訊截圖，或要求你不要標記此交易為「購買」(purchase)，但Venmo提醒民眾務必標記，Venmo平台才能提供「購買保護」(PurchaseProtection)來保障你的權益。