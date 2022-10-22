芝打擊犯罪 市長候選人擬雇退休警、用無人機

角逐芝加哥市長的第四區區長金恩公布計畫，以重振警局士氣，有效打擊犯罪。圖為警員在一所高中外值勤。(美聯社)

角逐芝加哥市長的第四區區長金恩(Sophia King)，日前公布將通過吸引退休 警員復職、擴大監控技術與改革工作時程的一系列改革措施，以重振警局士氣，有效打擊犯罪。

降低犯罪率和警務改革是今年市長選舉的關鍵問題。參選者有訴求減少「問責制」、「讓警員像個警員」的保守派；也有呼籲削減或重新分配部分警員預算 的改革派。

金恩試圖尋求折衷方式，並表示「問責制」與打擊犯罪無法並存。她誓言增加2億元的街頭反暴力計畫預算，推動她的一系列警務改革措施。

通過實施19區奧謝(Matthew O'Shea)的提議，以解決數量驚人的警員空缺問題 。根據本月數據，巡邏人員有966個空缺，警探有77個空缺 。招募的方式包括：首次購房警官將補助1萬美元頭期款、與5000元的簽約金。並建立由1000名退休警員組成的「預備役」，專職危險性低的任務，如活動秩序、案件管理、與辦公室工作。以騰出現役人員來打擊犯罪。

金恩承諾將增加200名警探，提拔警官和雇用退休人員，以提高槍擊與兇殺案的低破案率。在南區與西南區(第1區與第2區)將增加更多警員人力。

此外，她呼籲使用無人機技術，以減少警員高速飆車追逐嫌犯。警車追逐的失誤事件已使芝市賠償了數百萬元。她認為使用無人機追蹤逃跑車輛，確認何時攔阻駕駛，可有效防止嫌犯脫逃。

金恩也提議改變工作時程表，以解決警員缺乏休息時間，導致過度疲勞和心理健康的問題。她提議從目前的三個八小時的班表，改成連續四天每天工作10個小時，將可能有較多連續休息天數。

其他計畫包括改編警區，擴大不涉及警員的911回應模式，增建槍枝暴力防治辦公室，提供高風險區的居民一周600元以參與防治計畫，並增設監控攝影機。

與其他參選人相同，金恩表示，她若當選市長，將解雇現任市長選出的警局局長布朗(David Brown)，以與芝城 關係密切的人選取而代之。

她表示，從市中心到南區，儘管有較多暴力案件，但是警員反應時間卻較慢。「不平等是有形的，且正在致人於死地。」她說，「現任政府把公共關係的重要性，看得比公共安全還重要。這是我想要改變的部分。」