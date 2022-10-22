我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登想連任欲語還休 稱妻子覺得不該一走了之

影／中共20屆中央委員產生 胡錦濤突起身離場

芝大醫學院、科默兒醫加入宣導槍枝安全

記者陳曼玲／綜合報導
芝加哥大學醫學院和芝加哥大學醫學科默兒童醫院加強宣導，保護兒童免受槍枝傷害。(圖片取自pexels)
芝加哥大學醫學院和芝加哥大學醫學科默兒童醫院加強宣導，保護兒童免受槍枝傷害。(圖片取自pexels)

為了鼓勵家庭與社區採取行動保護兒童免受槍枝傷害，芝加哥大醫學院和芝加哥大學科默兒童醫院(Comer Children’s Hospital)今年加入全美的數千家醫院、衛生系統和醫療保健團體，開始宣導槍枝安全的活動，教育民眾如何安全收藏槍枝。

隨著社會暴力事件層出不窮，民眾可能會想購買槍枝自衛。但根據麻塞諸塞州韋爾斯利學院(Wellesley College)的經濟學家萊文(Philip Levine)研究，在槍枝銷售量增加的地方，因槍枝意外死亡率也上升。

根據5月發表在《新英格蘭醫學雜誌》的研究，槍枝是當今造成美國兒童死亡的主要原因，平均每天有13名兒童死於槍枝傷害，超過癌症或車禍。

約翰霍普金斯大學槍枝政策與研究中心副主任克里費斯(Cassandra Crifasi)研究指出，為了隨時能自我防禦的民眾不太可能將槍枝存放在上鎖的櫃子中並與子彈分開放，但這反而會讓家中的兒童或缺乏經驗的使用者誤用而受傷致命。

另外，2015年哈佛傷害控制研究中心主任海門威(David Hemenway)和佛蒙特大學(University of Vermont)經濟學家索爾尼克(Sara Solnick)分析全美1萬4000多人的問卷，使用槍枝做為自我防衛佔所有槍枝犯罪的比率不到1%，他們發現比起報警或逃跑，使用槍枝自衛更容易受傷。

研究還指出隱蔽攜帶(concealed carrying)會使人們面臨更多風險。史丹福大學法學教授兼經濟學家多諾霍(John Donohue)說擔心自身安全的人會想攜帶槍枝外出，他在2019年研究發現，在支持隱蔽攜帶法的各州，暴力犯罪率比保守的州高出13%至15%。

槍枝造成的另一個大問題是提高自殺死亡率。根據2020年刊登於《新英格蘭醫學雜誌》的研究結論，隨時能使用槍枝是自殺死亡的主要原因。購買手槍的男性死於用槍自殺的可能性是沒有買槍者的三倍以上，而購買手槍的女性死於自殺則高於沒有買槍者七倍多。哈佛傷害控制研究中心的高級研究員巴伯(Cathy Barber)解釋說有自殺傾向的擁槍者更容易使用隨手可拿到的槍枝自殺而致命。

AJPM(American Journal of Preventive Medicine)在2019年的研究發現，家庭擁槍率高的州發生槍枝的凶殺案更多。事實上，擁槍率最高的四分之一的州裡的家庭槍枝兇凶殺案比擁槍最少的四分之一州多65%。

醫學 新英格蘭 哥大

上一則

使用Venmo詐騙頻傳 芝警促手機勿借他人

下一則

航太博物館萬聖節派對 10.29邀民眾裝扮同歡

延伸閱讀

南洛警員疑似暴力執法 打鬥過程全錄

南洛警員疑似暴力執法 打鬥過程全錄
喬州提前投票首日逾10萬人破紀錄 州長候選人激辯

喬州提前投票首日逾10萬人破紀錄 州長候選人激辯
屋崙警匪追逐 嫌犯逃逸時與一輛汽車追尾 撞死無辜司機

屋崙警匪追逐 嫌犯逃逸時與一輛汽車追尾 撞死無辜司機
喬州今年賣34萬4000枝槍 人均銷量全美排名靠後

喬州今年賣34萬4000枝槍 人均銷量全美排名靠後
買空箱竟收12軍槍 華商繳出

買空箱竟收12軍槍 華商繳出
費城槍枝氾濫 年逾300人命喪槍口 遠超紐約、洛杉磯

費城槍枝氾濫 年逾300人命喪槍口 遠超紐約、洛杉磯

熱門新聞

休士頓醫療管理公司上班的婦女，控大樓清潔工傳染性病。( Westmont醫療管理集團)

德州清潔工遭控在大樓散播性病 寶特瓶竟是傳播工具

2022-10-18 17:46
隨意累石為碑，恐影響生態極大。(Ryan Klaus/ Unsplash)

不要在野外「累石為碑」了 這行為會威脅到野生動物生存

2022-10-19 20:09
梅迪納家後院的狐狸。(擷自Nextdoor網頁)

人與6狐共存 聖安東尼奧民宅野趣橫生

2022-10-15 02:15
賓州巴克斯郡一對夫婦2019年申請租公寓但被物業管理公司拒絕，維權組織提出違反公平住房法的投訴後，兩造8月達成45萬元和解協議。（Getty Images）

合法移民因這事租屋被拒…物業公司遭控歧視 45萬和解

2022-10-14 12:15
德州一位業者徵人，但高掛「笨蛋勿擾」布條，引來兩極評論。(KHOU電視台)

「笨蛋勿擾」這句招工用詞 讓德州業主成功達到目的

2022-10-20 20:29
物價高升迫使餐館提高價格，新州一居民出外吃早餐，點了一份法國吐司竟要22元感到震驚。(Getty Images)

牛肉漲1倍、雞肉漲3倍…新州物價飆漲 居民減少外食

2022-10-20 13:11

超人氣

更多 >
購買利率9.62%的抗通膨儲蓄債券 只剩最後8天

購買利率9.62%的抗通膨儲蓄債券 只剩最後8天
日真子公主有喜 老公小室圭「落榜2次」終於考上紐約律師

日真子公主有喜 老公小室圭「落榜2次」終於考上紐約律師
梅根「口交」被抓包 遭酸民批：虛假、做作

梅根「口交」被抓包 遭酸民批：虛假、做作
影／中共20屆中央委員產生 胡錦濤突起身離場

影／中共20屆中央委員產生 胡錦濤突起身離場
快看世界／全球空氣質量最差地 美西這城二度居首

快看世界／全球空氣質量最差地 美西這城二度居首