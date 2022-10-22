芝大醫學院、科默兒醫加入宣導槍枝安全

芝加哥大學醫學院和芝加哥大學醫學科默兒童醫院加強宣導，保護兒童免受槍枝傷害。(圖片取自pexels)

為了鼓勵家庭與社區採取行動保護兒童免受槍枝傷害，芝加哥大 學醫學 院和芝加哥大學科默兒童醫院(Comer Children’s Hospital)今年加入全美的數千家醫院、衛生系統和醫療保健團體，開始宣導槍枝安全的活動，教育民眾如何安全收藏槍枝。

隨著社會暴力事件層出不窮，民眾可能會想購買槍枝自衛。但根據麻塞諸塞州韋爾斯利學院(Wellesley College)的經濟學家萊文(Philip Levine)研究，在槍枝銷售量增加的地方，因槍枝意外死亡率也上升。

根據5月發表在《新英格蘭 醫學雜誌》的研究，槍枝是當今造成美國兒童死亡的主要原因，平均每天有13名兒童死於槍枝傷害，超過癌症或車禍。

約翰霍普金斯大學槍枝政策與研究中心副主任克里費斯(Cassandra Crifasi)研究指出，為了隨時能自我防禦的民眾不太可能將槍枝存放在上鎖的櫃子中並與子彈分開放，但這反而會讓家中的兒童或缺乏經驗的使用者誤用而受傷致命。

另外，2015年哈佛傷害控制研究中心主任海門威(David Hemenway)和佛蒙特大學(University of Vermont)經濟學家索爾尼克(Sara Solnick)分析全美1萬4000多人的問卷，使用槍枝做為自我防衛佔所有槍枝犯罪的比率不到1%，他們發現比起報警或逃跑，使用槍枝自衛更容易受傷。

研究還指出隱蔽攜帶(concealed carrying)會使人們面臨更多風險。史丹福大學法學教授兼經濟學家多諾霍(John Donohue)說擔心自身安全的人會想攜帶槍枝外出，他在2019年研究發現，在支持隱蔽攜帶法的各州，暴力犯罪率比保守的州高出13%至15%。

槍枝造成的另一個大問題是提高自殺死亡率。根據2020年刊登於《新英格蘭醫學雜誌》的研究結論，隨時能使用槍枝是自殺死亡的主要原因。購買手槍的男性死於用槍自殺的可能性是沒有買槍者的三倍以上，而購買手槍的女性死於自殺則高於沒有買槍者七倍多。哈佛傷害控制研究中心的高級研究員巴伯(Cathy Barber)解釋說有自殺傾向的擁槍者更容易使用隨手可拿到的槍枝自殺而致命。

AJPM(American Journal of Preventive Medicine)在2019年的研究發現，家庭擁槍率高的州發生槍枝的凶殺案更多。事實上，擁槍率最高的四分之一的州裡的家庭槍枝兇凶殺案比擁槍最少的四分之一州多65%。