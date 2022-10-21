伊州發房貸紓困金 最高補助3萬元

伊利諾州宣布將向無力償還貸款的屋主發放房貸紓困金，符合資格者最高可獲得3萬元補助。圖為芝加哥市的一位屋主掛牌擬出售房屋。(Getty Images)

伊利諾州宣布向屋主發放房貸紓困金 ，住房發展廳(IllinoisHousing Development Authority，IHDA)將重啟伊州 屋主援助基金計畫(IllinoisHomeownerAssistanceFund，ILHAF)，符合資格者最高可獲得3萬元補助。

此計畫為免費，且無需償還。該計畫將於11月1日啟動，款項會直接支付給服務商、稅務機構或其他獲批准的實體。於此期間，屋主須努力重建財務基礎。

無論屋主是有抵押貸款 、反向抵押貸款還是無抵押貸款，該計畫都可以為逾期或預期最長三個月付款提供資金。

詳情可上網查閱：illinoishousinghelp.org。申請截止日期：2023年1月31日(周二)晚11：59。

「伊州人毋須在付房貸與購買食物中做選擇，」州長普立茲克說，「因此我們為屋主提供該援助計畫，讓在疫情間面臨困難者獲得急需救助」。

申請資格如下：

1.2020年1月21日之後因COVID-19而經歷經濟困難者，包括在2020年1月21日之前開始，但在該日之後持續的困境。

2.擁有在伊州的房屋，並為最主要住所。每月住房付款至少已延遲30天，並且家庭收入等於或低於該地區收入中位數的150%。

3.申請人必須證明，他們已經就無力支付問題與貸款提供者進行過溝通；或者曾向聯邦住房及城市發展部(HUD)批准的諮詢機構尋求幫助。

建議有興趣的房主參加IHDA或相關合作單位主辦的信息會議。會議時程在網上公布。或電洽ILHAF熱線：1-866-IL-HELP(866-454-3571)。

第一波ILHAF補助計畫中已經獲得援助的房主，可以在本次計畫期間申請額外援助。但是兩次最大總額為3萬元。

ILHAF的資金來自聯邦「美國救援法案」(American Rescue Plan Act)，該法案於2021年3月簽署。伊州被分配了3億8690萬元，由伊州議會撥款給IHDA。