芝市郊10大富人區 薇妮卡拔頭籌

芝城北郊的薇妮卡村名列伊州最富有的城鎮。(薇妮卡村官網)

考慮搬到富人區體驗一下有錢人生活嗎？根據Kiiky網站新公布的2022年芝加哥 郊區最富有的城鎮，前十名依序：薇妮卡(Winnetka)、肯尼爾沃斯(Kenilworth)、葛蘭克(Glencoe)、印弗尼斯(Inverness)、巴靈頓山(Barrington Hills)、湖森林(Lake Forest)、橡樹溪(Oak Brook)、北巴靈頓(North Barrington)、南巴靈頓(South Barrington)、海嵐公園(Highland Park)。

一。薇妮卡村：每人平均所得(Per Capita Income)為9萬8139 元。人口1萬2428 人。家庭收入中位數為20萬7955元。商業、金融、科學、醫療保健、管理和銷售是當地前五大職業。平均房價 值 140 萬元。

二。肯尼爾沃斯村：每人平均所得為9萬7381元。家庭收入中位數為20萬9000元，房價中位數為118萬元，租金 中位價為3600元。

三。葛蘭克村：每人平均所得9萬6649元，人口8836人。家庭收入中位數約為97萬1000元，生活成本比全美平均住房成本低16%，約為39萬元。

四。印弗尼斯：每人平均所得9萬1623元，有7616名居民，大多數的鄉村住宅地面積至少一英畝。

五。巴靈頓山村：每人平均所得9萬1555元。位於芝加哥西北部，靠近德斯普蘭斯河，居民有1萬327名。家庭收入中位數為12萬元，房價中位數為66萬元。

六。湖森林市：每人平均所得8萬6004元。人口為 1萬9367人，位於密西根湖岸，擁有全美最高的收入中位數，家庭年收入為14萬2000元，被選為美國最適合居住的地方之一。

七。橡樹溪：每人平均所得8萬1213元。家庭收入中位數為13萬2500元。有8163多名居民，是多家公司和組織的總部，包括 Ace Hardware、Blistex、Federal Signal 等。平均家庭收入為7萬7387元，而租金中位數為1846元。房價中位數為74萬8700元。

八。北巴靈頓村：居民平均所得7萬8326元，人口3047人，該村大部分房屋價格都超過百萬，平均家庭年收為7萬1000元。

九。南巴靈頓村：家庭中位年收為6萬9004元，平均房價84萬1900元，該村的居民貧窮率低到1.8%。

十。海嵐公園市：該區家庭年收中位為6萬6816元，平均居民所得為6萬8688元。居民人數為3萬176人，房價中位53萬5000元。