芝加哥近半租屋 月租超過2000元

芝城49％的租屋月租金超過2000元。(特派員黃惠玲／攝影)

由於芝加哥 租屋需求大，該市多達55%的房子作為租屋之用，而月租金 2000元以上的房屋間數占了49%，與芝加哥城郊區的價位相差頗大，考慮租房的民眾不妨多加比較。

根據芝加哥經紀人雜誌(Chicago Agent Magazine)的資料，在芝加哥下城區540平方呎的每月租金，可以在芝加哥西邊租到兩倍大約1059平方呎的空間。

Renthop網站評比在芝加哥市中心的一房公寓比一層樓打通(studio)的公寓貴。一房公寓的平均租金從每月1750元到2575美元不等，兩房公寓月租將近2500 元，在某些地區甚至超過3000元。但在城郊區如奧爾巴尼公園(Albany Park)或歐文公園(Irving Park)的兩房公寓的租金約為1500元，差不多大小的房子在市中心則要付到2500元的月租。

根據Rentcafe網站，在芝加哥的房子有55%作為租屋，自住房數佔45%。公寓平均租金在500元到700元佔1%，700元到1000元佔8%，1000元到1500元佔20%，1500元到2000元佔22%，2000元以上高達49%。

在芝加哥周邊最能負擔得起的地區是島嶼(The Island)，平均租金為一個月724元。艾福隆公園(Avalon Park)的月租金平均782元，本賽德(Burnside)、卡爾梅特高地(Calumet Heights)、查特翰(Chatham)、東查特翰(East Chatham)地區的平均租金皆約782元。

租金最貴的是河北區(River North)的2848元，芝加哥東邊(Near East Side Chicago)為2874元，史翠特斐爾(Streeterville)為2970元。

最受歡迎的地區有湖景區(Lakeview)的平均租金為1795元，雷芬斯伍德(Ravenswood)為1363元，羅傑斯公園(Rogers Park)為1318元。