建設芝加哥 啟動2年20億投資計畫

芝加哥市長萊特福特(Lori Lightfoot)計畫在2023年到2024年兩年內投資20多億元建設芝市。(取自芝加哥市政府臉書)

芝加哥 市長萊特福特(LoriLightfoot)計劃在2023年到2024年兩年內投資 20多億元建設芝市，包括將所有高速公路的部分路段改造成收費公路、購買530多輛警車、80輛消防車、設施翻新等。

以下是各投資計畫的金額與內容：

•兩年內共2.16億元：每年分配150萬元給每個行政區(Ward)，加上給芝加哥交通局的補充資金。

•1.142億元：更新20座橋梁，包括4700萬元用於橋樑維修、830萬元用於每年修復7個地下道、1200萬元用於興建兩條全新的高架橋。

•2.517億元：重鋪市區街道與住宅巷弄，並資助重建WPA街道、100條新的綠色小巷(GreenAlley)。

•7930萬元：在200個住宅街區上更換全新的照明（每年在每個行政區域更換兩個街區）和100個街區上的交通照明，以及維修燈桿與線路。

•8110萬元：更新60個市區內老舊的交通信號燈與主要十字路口的信號燈、備份電池等。

•6410萬元：修建人行道，提高公眾安全與使用效率。

•5800萬元：改善和新建自行車道、改善公車優先路線和零願景(VisionZero)行人安全項目。1390萬元用於標記路面；1.66億元用於17個街景計畫，包括南/西走廊(South/WestCorridors)的投資項目，以及600萬元用於公共藝術。

•8500萬元：重建一哩長的湖岸道路，包括摩根淺灘(MorganShoal)和海角點(PromontoryPoint)的工程。當中的4800萬元用於建設EnglewoodTrail。

•1.977億元：升級核心設施，包括家庭和服務中心、芝加哥公共衛生部地點、公共圖書館和數十個設施、以及市屬土地的環境整治和危險建築物的拆除。

•1.535億元：淘汰老化設備，包括購買280多輛輕型和中型電動車 、1.078億元用於資助城市的電腦設備、1400萬元購買公共安全攝影機，以及220萬元用於消防隊員裝備。

•6000萬元：每年用來維修4000到5000處鉛管漏水的經費。

芝市自2021年4月開始的五年工程計畫中，迄今為止已維修1000多次混的混凝土道路、整修橋樑21次、重鋪170哩的街道路面，和鋪設45哩的新自行車道等。